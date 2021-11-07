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【酒店自助餐】都會海逸酒店海鮮自助晚餐668元起　網上預購可享高達75折

精明消費 10:00 2021/11/07

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【酒店自助餐】都會海逸酒店海鮮自助晚餐668元起　網上預購可享高達75折

都會海逸酒店西餐廳於11月推出「香江美食薈萃」海鮮自助晚餐，有一系列香港經典菜餚，讓食客嚐盡地道港式滋味。價錢為成人668元起、小童438元起，於酒店eShop預購可享高達75折優惠。

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自助餐菜式包括散發出淡淡酒香的花雕沙薑醉豬手，軟腍入味；色香味俱全的辣酒煮翡翠螺，鮮味與辣椒的香氣讓人難以忘懷；惹味十足的避風塘脆炸軟殼蟹，以薄薄的炸漿包裹，酥脆可口；蒜香撲鼻的金蒜醬焗鳳尾蝦及蒜蓉粉絲蒸帶子，令人愈食愈想食。其他經典菜式還有金沙豬仔骨、魚蝦蟹炒飯、金沙魷魚鬚和酥皮龍蝦湯等。

【海洋公園水上樂園快閃限定優惠 指定時段入場成人票低至208元：按此

此外，海鮮迷亦不能錯過無限量供應的鮮嫩即開生蠔、爽口彈牙的熟龍蝦、厚肉飽滿的雪花蟹腳，以及凍蝦、翡翠螺及青口，還有多款即切刺身如北海道帶子、劍魚腩及老虎蝦等。

熱葷方面有即炸天婦羅、烤香料牛肉眼扒、香煎鴨肝、即焗薄餅、即製生滾粥及粉麵等。甜品則有季節限定的冬日滋補甜品，如燕窩椰撻及桑寄生桂圓蓮子茶等，十分豐富。

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「香江美食薈萃」海鮮自助晚餐
原價價錢：
星期一至四：成人每位668元，小童每位438元
星期五 ：成人每位708元，小童每位468元
星期六至日，公眾假期及前夕：成人每位708元，小童每位468元
預訂電話：3160 6880
網上預購：eShop

 

作者、責任編輯：招美寶

【原文：都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折

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欄名 : 消費錦囊

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