【健康增值】骨折與骨質密度不足息息相關　可以點樣預防骨質疏鬆？

骨折與骨質密度不足兩者息息相關，骨科專科醫生黃華邦表示：「骨質增新和流失要保持平衡，無論男女過了某個年紀，若骨質疏鬆，骨骼脆弱了，支撑度不足，就算不太大的衝擊都會導致骨折。」如何避免骨質疏鬆，不如聽聽黃醫生怎講。

「骨頭其實似銀包，小朋友及青春期發育，是『搵錢多過洗錢』，身體造骨的機能強壯。到年紀大骨質流失大於製骨，失衡下嚴重的就是骨質疏鬆。」黃華邦表示，體形較小、較早收經的女士、甲狀腺或腎上腺分泌失調者，或腸部做手術後或吸收營養有問題，都較易出現骨質疏鬆的情況。

4個常見骨折位置

黃醫生說骨質疏鬆，女士比男士高大概4倍，而白人及亞洲人又較黑人比率高。而因骨質疏鬆而導致的骨折，他表示有4個位置最常見，包括股骨（大腿骨）近端的頸部及粗隆間處，其次是腰椎、橈骨遠端（手腕）和肱骨近端（膊頭），當然手肘也有機會發生。幾個情況中，以股骨及腰椎骨折最為嚴重。「老人家這個位受傷一定起不到身，要叫救護車送院，上肢骨折後最少能走路。股骨骨折後，要照X光片後做手術，但問題是就算手術後，活動能力也會下降，如能走路的要用拐杖，已用開拐杖的則要坐輪椅等。」

預防要從食物運動着手

要防止骨質疏鬆，其中一環正是補鈣及維他命D，譬如奶類產品、三文魚、沙甸魚、豆腐、麥皮等，也不一定要食鈣片，維他命D則有助骨骼從血液中吸收鈣質。當然每日做30分鐘的運動，也有益處。黃醫生說：「運動能刺激骨細胞製造新骨，如跳舞、緩步跑都可以。另外，也可學太極加強身體的穩定性，學識馬步就不易跌倒，而且也可減慢生活節奏，心境都能慢下來。」

就骨質密度不足者而言，黃醫生建議少做瑜伽、網球等要大動作需要扭力的運動。「滑雪、跳彈床也未必適合，骨質密度不高，就較易跌親。」

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作者：馮柏偉

責任編輯：周美好

【原文：骨折與骨質疏鬆息息相關 骨科醫生拆解保健竅門】

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