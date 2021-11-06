【理財個案】公司已有醫保予個人及家人　仲需唔需要額外買自願性醫保？

讀者李先生32歲，公司已經有一份醫保來保障自己和家人，對再增購額外的自願性醫保並沒有太大的動力，但想知道公司醫保有沒有甚麼隱藏的事項要注意，可以讓其提早做準備。

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公司為了吸引並留下人才，提供更多福利給員工。公司醫療保險就是其中一項愈來愈常見的福利。公司以公司名義為員工購買的醫療保險計劃，不但價錢會相對便宜，對員工而言更可提高對公司的歸屬感。而且新型公司醫療保險，更可豁免員工的健康申報。亦可因應員工的人數及職級，自由購買醫療保險方案，看起來好處多多，但其實當中有不少細節也需要留意。

以李先生的個案為例，的確在擁有公司的團體醫保後保障下，很容易就會有一種自己的保障很足夠的錯覺。更有不少人會因為公司醫保「不用花錢」，就會不斷因小事去找醫生治療，但這正正陷入了公司醫保的「副作用」。首先，要知道保險公司在已知投保或受保人士的健康狀況下，是有權提出增加保費及甚至提出的不保事項。

所以如果他們因為公司醫保而不斷因小事找醫生治療，但有一次發現是一項比較嚴重的疾病後，其他的保險公司都會直接以已知身體疾病狀況為理由，增加不保事項甚至不接受其他的新投保。而比較嚴重的疾病的醫療費用相對也比較貴，在只有公司醫保的保障下，受保人士可能需要付出大筆醫療費用，這就會是因小失大。

公司醫保住院保障弱

另一方面，公司醫保主要保險在同事的門診，而住院保障就相對弱。假如需要找專科、物理治療、脊醫或者先進影像診斷等項目，一般更要有轉介信才可索償，而且自己要先墊付醫療費用再去申請保險索償。再者，在轉換公司的情況下，一般會有真空期（一般是6個月至1年不等），而新保險公司會重新審視投保人的健康狀況。如果新的保險公司懷疑是已有的疾病，就有可能提出不保事項。

當然有公司醫保是百利而無一害，只要用得其所，公司醫保不但可以用來索償一些中西醫門診及跌打治療，更可用作高端醫療之墊底費的醫療索償，如果超過了墊底費的限額，就可以直接用高端醫療作醫療索償。這可以說是用更便宜的價錢，可以擁有一份「沒有」墊底費的高端醫療，性價比十足。

當然因應計劃條款不同，建議可找專業的人士作出分析再決定，畢竟當驗出有疾病時，公司醫療保障就未必夠用，當你當下自覺保不足夠的時候，可能保險公司也已經未必接受你的保單了。

【原文：公司醫保 保障不足（收費文章）】

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