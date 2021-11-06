【好去處】龍逸軒任點任食點心Brunch　網上訂購8折　折後$286.7起

九龍酒店龍逸軒的點心一向有口碑，早前推出的「任點任食點心Brunch」十分受歡迎。最近更加入新元素，由龍逸軒富經驗的師傅精心製作多款懷舊經典點心。

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今次全新推出的懷舊系列點心，包括有鵪鶉蛋燒賣、葱花牛肉角、迷你臘腸卷、香茜素魚翅餃及沙律醬蝦多士，亦有懷舊芝麻卷（又稱菲林卷），帶你尋回昔日的味道。與此同時，一眾食客可享用多達40種點心，包括師傅特別推介的香煎牛肉包、XO醬蘿蔔糕、晶瑩鮮蝦餃等等，以及酒店倚窗閣自助餐甜品（不適用於周六、日及公眾假期），食客可品嘗芒果拿破崙、意大利芝士餅、藍莓芝士蛋糕及Haagen-Dazs雪糕等多款甜品。

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九龍酒店龍逸軒任點任食點心Brunch 供應時段：上午10時45分至下午12時45分、下午1時15分至下午3時15分

優惠：酒店網上商店訂購最高享8折優惠，成人及長者約286.7元起、小童約241.7元起

電話：2734 3722

作者、責任編輯：招美寶

【原文：龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch（收費文章）】

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