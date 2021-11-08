【職場你點睇】興趣可否當職業？哈佛教授教用3步思考　興趣與生活價值不符可能更痛苦！

工作應否以興趣行先？相信很多人都曾想過把興趣當職業，例如喜歡下廚烹飪的人可能曾想過做廚師、喜愛畫畫的人便想成為畫家或做老師教畫畫。但有人認為興趣不能當飯食，因為大多數興趣都難以賺錢；亦有人覺得興趣當職業會更容易成功，因為熱愛興趣會使自己有動力精益求精。興趣做事業，可以當飯食嗎？

史丹佛大學三位研究人員Carol Dweck、Gregory Walton和Paul O’Keefe曾在《心理學》期刊上發表一篇關於追隨夢想興趣會否讓你成功的論文，研究指，過於專注或側重於興趣中的人，大多會不切實際地認為追隨興趣是一條通往成功的簡單道路，而且亦容易忽略發展其他方面的可能性和創造其他興趣的機會，狹窄的觀點和眼光也不利於成功。此外，當他們遇上自己不感興趣的事時，會比其他人更容易放棄。

想成功應發掘更多可能性

研究人員認為興趣不應該當成職業發展，想成功反而應該要尋找生活中的多種可能性及興趣。比起將興趣當職業，專注發展自己的長處中會更容易成功，因為感興趣的事你未必擅長，但做你擅長的事較容易能成為你的興趣之一。加上大多數時候，你不用花太多時間做擅長的事也會容易成功，當你開始有成功感時，便自然能變成自己的興趣。

當然，亦有許多人把興趣當職業發展然後取得巨大成功，例如熱門美劇《吉列合唱團》（GLEE）及《醫神》（House）的製作人Garrett Lerner便是其中一位。他接受CNBC訪問時曾表示，自己原本的夢想是在體育行業發展，直至大學時到體育用品公司實習後，因夢想與現實太有出入，便打消這個念頭。他繼而轉至另一個興趣製作戲劇，豈料自己愈做愈喜歡，便索性發展成職業，最後成為一位成功的電視製作人。

Lerner指，有些興趣注定只能成為興趣，不能發展為事業，有些則可以發展為有專業性的興趣。如何界定甚麼興趣能成為事業？哈佛商學院 工商管理學助理教授 Jon Jachimowicz曾研究人是否需要投入於自己的工作上，他建議想發展興趣成為事業時，可先思考以下3個狀況，以確定你想要甚麼樣的生活。

思考1：

反思生活中你最關心的事，以確定自己價值觀是甚麼。 思考2：

列出自己的價值觀，將每個價值觀假設作為不同的「桶」。 思考3：

想想你如何度過你的一天，你的日常活動是否能夠歸類在任何一個「桶」內。

Jachimowicz解釋，這個過程可以幫助你確定你的工作符合你的價值觀 ，雖然你未必在工作中找到 成就感，不過你仍能從其他地方找到滿足感，總比符合不了 任何一個「桶」好，因為這意味着你的價值觀與你的工作性質不符。 例如你熱愛烹飪，但並不代表你需要成為一個廚師，廚師的繁重日程和工作量未必能夠配合你可能想要有足夠的空餘時間，如果將這個興趣發展成事業，就可能與你的生活和價值觀相違背。

責任編輯：嚴熹曼

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