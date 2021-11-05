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【稅貸2021】交稅時間愈來愈迫切！　多間銀行加入稅貸戰搶商機　即睇邊間最多優惠

精明消費 17:55 2021/11/05

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本網上月曾發文列出數間銀行的稅貸息率及優惠，隨着交稅的時間愈來愈迫近，有更多銀行亦有推出稅貸優惠，加入戰團以搶佔稅貸商機。以下將會為大家比較一下。

■各銀行稅貸息率及優惠比較■

    點擊圖片放大
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大新最低年利率可至1.08%

若單看各行所承諾的最低年利率，以大新銀行的稅貸計劃最低，最低可至1.08%。不過能否達到最低年利率則要視乎貸款金額等指定條件。

假設在該行參與交稅「快應錢」計劃，貸款額為100萬元，還款期為12個月，每月平息為0.07%，包括1,888元現金回贈之實際年利率為1.21%，利息總額為8,400元，供款總額為100.84萬元。

申請者必須年滿18歲，而且必是香港居民及於香港工作之受薪人士。

【交稅殺到埋身　比較銀行稅貸利率及優惠：按此

花旗最高可獲6,000元現金券

若以優惠來看，花旗銀行指若成功申請該行的稅貸，可獲高達6,000元現金券。若以貸款額150萬元及還款期12個月計算，實際年利率低至1.38%，月平息0.062%，最快可即日批核及即日獲得現金。

申請條件包括年滿18歲之香港永久居民，於現職工作最少3個月，以及月薪達6,000元或以上。

想知更多有關稅務的資訊，請留意稅務懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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