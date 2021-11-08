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【海外搬屋】移居外地想運「愛驅」過去？　即睇運送程序及所需文件

博客 14:10 2021/11/08

分享：

各國開始推出不少優待港人移民政策，例如日前，澳洲便全面公布「避風港」政策，讓港人以「極低門檻」申請永久居留，而英國及加拿大較早前亦推出「BNO 5+1」及「救生艇」計劃等。在安排海外搬屋時，除了傢俬及私人用品外，有不少人都想把具紀念價值的愛車一同帶走。究竟搬運愛車有甚麼文件要準備？而運送過程又是怎樣的呢？即睇以下懶人包啦！

【搬屋到海外 4個執箱技巧及包裝貼士：按此

    點擊圖片放大

基本運送方法

根據調查，業界送車方法普遍會採用以下3種：

1. 港口到港口送車服務

客戶親自把車駛至碼頭或指定地點，然後海外搬屋公司接手。當車送至目的地的碼頭後，由客戶親自到碼頭取車。

2. 門到門送車服務

海外搬屋公司於住所的樓下接收客戶的車輛後，便駛至碼頭，運到目的地的碼頭後，更會有專員把車駛至客戶的住所。

3. 門到碼頭送車服務

海外搬屋公司會於住所的樓下接收客戶的車輛，然後駛至碼頭，經海運把車輛運至目的地的碼頭，然後由客戶親自到碼頭取車。

不過，三種方法收費不一，記得預先向海外搬屋公司確認。

貨櫃尺寸及入櫃過程

貨櫃尺寸多以20呎（足夠放置一輛私家車）或40呎（足夠放置兩輛私家車）為主。當愛車到達起運地碼頭後，海外搬屋公司會把汽車駛進貨櫃中，再用特殊物料加固作防護，以防私家車於運送途中因碰撞而有所損毀。

除了運送私家車外，亦有不少人會運送心愛單車。運送單車的過程及手續其實相對地簡單，與寄運普通私人物品的方法差別不大。一般情況下，海運運車需時一個半月至三個月不等，如果想愛車能快點到達目的地，亦可選擇以空運安排，送達時間會比較短，但價錢會相對昂貴。

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 謝凱澄（Ivy） FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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