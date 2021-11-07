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【理財Star Talk】有線前體育記者陳漢威夥弟弟創業開文青Cafe　運動員幫手研製新蛋糕

個人增值 19:00 2021/11/07

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如果有看有線新聞的話，相信對陳漢威這名字不陌生。在有線擔任體育記者16年的阿威，報道過大大小小的體育盛事，在電視機上陪伴球迷數十個寒暑，但去年底慘食「無情雞」，在大裁員中難逃一劫。本以為他難以放下多年來的「記者」身份，他反而從容面對。天無絕人之路，跳出Comfort Zone後的他，就決定孖住細佬於旺角開精品Cafe「八〇After Eightys」，暫且放下籃球，換上圍裙和咖啡杯重新出發，開展另一段咖啡人生。

「其實好細個時已知道做記者或新聞不能做一世，不是我離職就是公司裁員，讀書時已準備好這心態，隨時ready。」但突然「殺到埋身」他惟有見步行步，期間有學日文充實自己，亦有想過去外地教滑雪或考個電工牌傍身，但受疫情影響所有計劃也泡湯。怎料有日他弟弟就提議不如搞飲食，更邀他參與，他就疊埋心水決定兩兄弟創業。

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飲食世家兄弟拍檔

「屋企人一向有做不同類型的飲食業，我放假也會去幫手，加上自己又喜歡沖咖啡，以前做記者時亦有天馬行空想過創業開店，只是一直未付諸實行，這次該算個好機會吧！」而Cafe選址旺角豉油街、前身是發記甜品的舖位，也是「早有預謀」。

「這裏曾是旺角最旺的店之一，但在自由行興盛，經歷過藥房、美妝店洗禮後，我也有多年沒路經此地了。得悉發記執笠後其實一直很心儀這舖位，但始終太貴，大約在丟空9個月後業主終肯減價，便立即租下來。」咖啡店的門面及裝潢都以工業風為主，銅鏽色的招牌配搭水泥磚牆、玻璃磚、特色枱凳等，極富格調，加上四周放滿大株小株的綠色植物，可謂每個角落都是打卡位，予人簡約輕鬆感覺。主打的除了一系列精品咖啡外，亦有由弟弟操刀的IG-able甜品，以及由曾於米芝蓮餐廳工作的大廚掌舵的西式主食。

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走文青路綫

或許是天生「記者」格，阿威亦非常着重人與人之間的關係，希望將Cafe打造成一個富人情味的地方。「做生意不能孤芳自賞，要多聆聽別人意見，例如食客對象是年輕人居多，那就要設身處地考慮他們想要甚麼，要更貼地。既然打正旗號走文青風，那內、外也要做到文青感覺，對食客要親切有禮。」不過他笑言自己起初並非咖啡控，甚至對咖啡有點抗拒。「以前我一飲咖啡就會手震及心跳，只敢淺嘗。」加上做記者時經常要捱夜，同事及上司又會在公司煮咖啡，耳濡目染下也慢慢培養出對咖啡的興趣，甚至會跟咖啡師朋友學沖咖啡，開店前他亦有到其他咖啡店實戰，學以致用。而現在他不時會親力親為落舖幫手，亦計劃與一班相熟的運動員合作，如劍擊運動員林衍蕙將會為店家研製新口味蛋糕，將更多款式的美食帶給大家。

八〇After Eightys

地址：旺角豉油街27號
電話：6292 5043
營業時間：上午11時30分至晚上10時

 

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：前有線體記裁員後重新出發 陳漢威旺角開Cafe賣咖啡（收費文章）】

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欄名 : 理財Star Talk

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