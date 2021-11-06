【好去處】三棟屋博物館翻新變古迹打卡熱點　睇超震撼獅頭牆／花牌紮作非物質文化遺產

近年香港博物館愈見進步，除了有全新的M+，舊有的博物館及藝術館也增加更多不同類型的展覽，連荃灣的三棟屋博物館亦經過翻新，引入全新主題及展品。位於荃灣的三棟屋在地鐵站旁、有二百多年歷史的客家圍屋是法定古迹，於1987年重修成博物館，開放予市民參觀。在2016年6月變成香港非物質文化遺產中心，透過教育和推廣活動，提升公眾對非物質文化遺產的認識和了解。

聲音導航介紹非遺

非遺辦事處於2020年底展開大型展覽更新工程，除了重新規劃中心的展示空間外，亦展開一個全新展覽系列「循聲覓道──香港非物質文化遺產」。展覽的靈感源自倫敦的V&A Museum，藝術家蕭國健Stanley說，在三棟屋視察時，身在如迷宮般的圍屋之中感覺很迷失，抬頭只看到天空，但卻聽到四處傳來的雀鳥叫聲、風聲等，相當奇妙，於是決定以聲音作為主導。展覽的英文名為「Lost and Sound」，就是這個意思。

而有別於以往沉悶的展示，只將完成品放在展櫃之中，今次展示方式有新突破。大部分項目也請來專業師傅去解說，除了拍攝成短片說明，更將工序及製作步驟逐層解構，令整件事更加立體及完整，觀眾亦更容易去理解。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

四方八面聲音展覽

三棟屋入口左右兩旁各有一個導覽室，有短片、互動遊戲及顯示屏，細看香港每個非遺項目。中心保留以往的圍屋棋盤格局，雖然格局四方對稱，但走在其中似迷宮。建議可先到位於後天街左上方的展覽廳，然後再走左天街及右天街的橫屋，最後到中間的房舍參觀，就能有系統地欣賞。

展覽廳介紹了香港節慶與民間工藝多項非遺，如木雕神像、舞麒麟、太平清醮等，最矚目是請來做獅頭紮作的許嘉雄師傅，將5款最常見的獅頭，由最初的工序開始到完成品，足足25個獅子頭放在眼前，猶如一幅打卡牆，極為震撼。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

特製花牌打卡位

必看由元朗李炎記花店主理的花牌紮作，這個花牌是度身訂造，跟傳統做法有點不同，今次為了遷就場地，拆解成多個部分，花了足足一星期才做好。平時花牌都掛得高高的，今次反傳統放在地上，觀眾可以走進花牌中打卡，龍柱上的邊位做得極細緻，中間的孔雀頂手亦是逐塊逐塊繪畫紮成，工藝極為細膩。展館後方亦介紹了花牌製作過程，如寫大字、摺花、製作配件、上棚等。

除了有日常生活常接觸到的麻雀牌、白鐵器具、點心及蒸籠等製作技藝，亦有較為少見如廣彩、潮州糖塔、手托木偶粵劇、八音等。配合聲音及影片，比起單看文字解說，更能留下深刻印象。每一個展館的形狀及展示方式亦與該項目有關，如潮州糖塔的入口為塔形、麻雀牌製作則是象徵性的綠白色。

館方更將於12月周末舉行「再覓非遺」尋樂日，有獅頭紮作示範、繪本故事劇場、製作中藥植物香囊、迷你長衫摺紙及猜燈謎遊戲等，可親子同樂欣賞香港的非物質文化遺產。

香港非物質文化遺產中心 地址：荃灣古屋里二號三棟屋博物館

電話：2411 2001

開放時間：星期一、三至日10am-6pm，逢星期二休館

入場費：免費

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經