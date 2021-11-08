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【品味投資】貴州茅台飲又得投資亦得　邊一款最有收藏價值?

個人增值 18:50 2021/11/08

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貴州茅台（滬：600519）曾經有中國「股王」之稱，股價在3年內升4倍，在2019年衝破1,000元人民幣大關後，升勢依然凌厲。於2020年年中，即使面對新冠病毒疫情，集團仍預計收入有一成增長。貴州茅台股價於今年初見歷史高位2608.59元人民幣，至8月底見今年低位約1525元人民幣水平，市值大幅縮水，但卻無損其在民間的人氣。

對於國酒「貴州茅台」不是太熟悉的人或者不知道它為何如此受歡迎，令人在各飲宴場合都為它留有一席位。單靠它自身的歷史淵源以及酒的品質已經令它升價，更何況出產了限量生肖款式和限量年份令茅台更價值不菲。Whisky R'us老闆Yvonne指80年代、90年代以及生肖版是市場上價格高的茅台。

十年以上茅台擁收藏價值

茅台的出產年份有80年代至90年代，它的價值同樣是按酒的出產年份而釐定，年份愈久價格愈貴。而茅台亦分有「飛天牌」和「五星牌」兩者是同批次酒，只是貼上不同商標而已。在2005年之前，「飛天牌」茅台酒主要用於外銷，「五星牌」茅台酒用於內銷。2005年開始，飛天商標開始同時用於內銷和出口外銷，國內也可以買到飛天茅台酒。

Yvonne指：「80年代及90年代的茅台賣得特別高，剛過去10月份進行共3瓶540毫升貴州茅台酒1981年「飛天牌」（酒精濃度53度）的拍賣，估價在120,000港元至180,000港元之間，平均一瓶值6萬港元左右，價錢甚高。」

另外，她亦提到90年代茅台價錢比80年代的相對低，4瓶貴州茅台酒1990年鐵蓋「飛天牌」，當中包括1瓶500毫升1990年酒精濃度39度及3瓶酒精濃度53度，拍賣估價在150,000港元至220,000港元之間，平均一瓶值55,000港元左右。

80年代至90年代等10年以上茅台在市場少之有少，Yvonne指，只要每個年份儲一瓶，可以一整套在拍賣行拍賣，會由拍賣行估價，價格有機會比買入時高。

生肖茅台比一般茅台貴兩至三成

在不少專營酒類的商店會出售一般茅台，價錢由2,800港元至3,500港元不等，相比下之生肖茅台更顯投資價值。Yvonne指，限量出產的生肖茅台升值潛力較高，她估計現時一套貴州茅台生肖酒組合已值10多萬。「自從愈來愈多人收藏茅台後，茅台集團推出了一系列的生肖茅台，每年新年都有一款生肖限量版，數量有限，升值潛力較高，生肖茅台的價格大約6,000港元至7,000港元不等，比一般茅台貴兩至三成。」

Yvonne補充，由於收藏級的茅台在市面上難以購買，主要是拍賣場上出現，參考保利香港拍賣公司網頁，一套5枝的生肖茅台包括2014年馬年、2015年羊年、2016年猴年、2017年雞年及2018年狗年，在2018年的拍賣價是60,000港元至80,000港元，Yvonne估計直至今年這套生肖茅台現在價格要售10多萬港元。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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