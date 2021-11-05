▲ 【儲蓄保險】鎖死資金流動性難靈活理財？ 拆解儲蓄保迷思

近月來中港股市市況波動，若上班族將強積金（MPF）押注中港股巿，或會心情忐忑不安。在充滿不確定性的投資環境下，要尋求較穩定的回報，儲蓄保險是資金增值的一個選擇。然而，不少人認為儲蓄保險鎖死資金流動性，一旦遇上突發情況便不能以保單內的資金應付所需，而有派發紅利的保單提取使用亦存有限制。到底儲蓄保險是否一個理想的財富增值工具？

【短期儲蓄保險回報及流動性比較 5年保證回報率達3.5%係邊份？：按此】

問：儲蓄保險有甚麼特性？

答：儲蓄保險一般由客戶以定期供款形式於指定年期內繳交保費，期滿後客戶可把累積的現金價值提取使用，以達財富增值之效。市場上儲蓄保險的保單年期很全面，由短期至中長期皆可供選擇，前者年期一般由2至5年不等，提供較穩定的回報；後者提供較高的潛在長綫回報。

有別於股票、基金等投資工具，美式分紅的儲蓄保險一般含保證現金價值，加上所提供的非保證紅利，有助財富倍增。當然要達致倍增之效，便要藉由時間，讓保單的現金價值不斷滾存遞增。那麼，儲蓄保險的資金可以靈活提用嗎？一些較靈活的儲蓄保險提供長達數年的保費假期和提取部分現金價值的彈性，以應不時之需。

【比較友邦安盛宏利保誠長期儲蓄保 30年預期回報可相差60%：按此】

問：怎樣以不同保險產品迎合不同理財及保障需要？

答：正如炮製不同佳餚需配以相應的烹飪工具，我們可以不同的保險產品達至個人的理財目標和需要。對一個職場新丁來說，可透過一些供款期短至5年的儲蓄保險計劃，實現進修或結婚等短期目標，而定期供款亦有助他們培養良好的理財習慣。另外，家長可在子女年幼時投保中長期儲蓄保險計劃，及早以複息效應，讓保單內的現金價值隨時間倍增，讓財富長遠穩健增值，為子女未來的需要做好準備。

除此之外，市場亦備有以靈活見稱的萬用壽險計劃可供選擇。這類計劃集保障、儲蓄及理財於一身，除了每月派息，並以複息計算，為客戶帶來財富增值的優勢。在工作繁忙，無暇管理資產時，仍能讓資產全年無休地增值。有些計劃更提供不同儲蓄和壽險保障成分的比例，讓客戶按個人需要作出選擇，猶如一份度身訂造的財策方案。