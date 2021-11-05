婚後由老婆掌管財政大權　KB：自己理財一定「乞食」

KB（李健宏）憑整蠱節目《玩爆你個腎》打開知名度，早前更請來鄭中基及Mirror成員Edan上節目，觀看次數多達51萬次。由樂隊鼓手到經營YouTube頻道，近年更進軍電視界當主持，可謂瓣數多多。不過，身兼多門生意老闆的KB，卻直言自己不擅理財，婚後更把財政大權交給老婆掌管。

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婚後由老婆掌管財政大權

從事音樂行業，收入一向不穩定，KB直言最重要是學會「好天斬埋落雨柴」。自言以往完全不會理財，但興趣多多，購物時前不會先思考，直呼：「如果我自己管理收入，一定是『乞食』」。因此婚後KB把所有收入交給老婆管理，每個月就用另一半分配的「零用錢」。

除了音樂之外，KB亦熱愛運動，更把自己興趣變為生意。由於喜歡滑雪，KB之前在日本二世古開設酒吧及滑雪學校，主打旅客生意。惟受疫情影響，酒吧及滑雪學校現已停業。因為疫情而被迫留港，更令KB愛上了滑水，早前更正式學做教練，教朋友滑水幫補生計。

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疫情重拾YouTube頻道

自從轉戰電視界發展後，KB已甚少經營YouTube頻道，但疫情反而成為他重拾YouTube的契機。由於久未經營，KB表示仍需一段時間才可重回高峰期。疫情更加快KB的創業步伐，去年開設製作公司The Baddies Production，為客人「度橋」、拍攝電影花絮等；今年亦開設經理人公司The Baddies Factory，向多方面發展。

雖然KB看似不羈，但是自小受傳統華人家庭觀念影響，經常被父母灌輸買樓重要性。因此，他在2011年的時候，與時任女友、現任老婆一起置業。「之前就決定博一鋪，當你買樓之後，每個月要供樓時，無論如何都要找到錢供樓。」不過，後來因單位地點不方便，夫婦二人決定把單位出租，另外租樓居住。

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記者：曹佩鈞

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