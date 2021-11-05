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【門票優惠】即搶！　海洋公園水上樂園快閃限定優惠　指定時段入場成人票低至208元

精明消費 13:15 2021/11/05

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海洋公園水上樂園推出「限量激浪快閃優惠」，即日起公園將快閃優惠，連續三個星期四下午5時推出4小時限定門票，成人門票只需208元，小童門票只需146元。

水上樂園已為室內及半室外設施裝上恒溫系統，配合多個安裝於排隊位置的暖燈，一年四季就算秋冬天都能舒適暢玩！樂園會於11月4日、11日及18日，從下午5時起，推出24小時快閃優惠搶購門票。惟門票只能於指定日子使用，及只限下午2時後入園。

第一輪搶購：11月4日下午5時至11月5日下午5時
第二輪搶購：11月11日下午5時至11月12日下午5時
第三輪搶購：11月18日下午5時至11月19日下午5時

首輪搶購已經推出，可入園之指定日期為11月8日至11日。

全日水上樂園門票

想用超值優惠門票玩足全日？水上樂園門票的動態價格收費會於11月22日至12月5日期間，降低至成人票280元及小童票200元。

另外持「智紛全年入場證」及「無限FUN入場證」的會員，於即日至12月19日期間，可以額外9折優惠，購買最多4張成人及4張小童的指定日期全日入場門票。

水上樂園「限量激浪快閃優惠」

購票日子：11月4日、11日及18日，下午5時起計24小時
門票價格：成人208元／小童146元
入場時間：下午2時後
水上樂園開放時間：上午10時至下午6時

門票價格以海洋公園水上樂園官方網站為準，按此查看水上樂園門票價格

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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