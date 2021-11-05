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【八達通抽獎】Ian@MIRROR限量版八達通大抽獎　經八達通App登記轉數快增值再消費即可參加（附參加方法）

精明消費 13:25 2021/11/05

分享：

【八達通抽獎】Ian@MIRROR限量版八達通大抽獎　經八達通App登記轉數快增值再消費即可參加（附參加方法）

八達通公司表示，在今日（5日）中午開始，透過八達通App成功登記轉數快銀行轉帳服務，以轉數快增值八達通卡，並以該卡於零售及交通消費，累積金額每滿100元，就可以累積1次抽獎機會，有機會獲得Ian＠MIRROR限量版八達通卡。

【HOME+雙11購物節4重優惠 累積購買次數最多可贏得iPhone 13 Pro：按此

登記轉數快增值再消費即可參加

抽獎由即日起至12月31日接受登記，透過八達通App成功登記轉數快銀行轉帳服務，以轉數快增值八達通卡，並在網站登記參加抽獎，以該卡於零售及交通消費，累積金額每滿100元，就可以累積1次抽獎機會，有機會Ian限量版八達通卡，現有或新轉數快銀行轉帳服務客戶均可在參加大抽獎。

八達通Ian限量版八達通卡只有5,000張名額，參加者更有會抽中隱藏版款式。抽獎將於2022年1月19日進行，並將於2022年1月26日公布得獎名單。

■Ian@MIRROR限量版八達通大抽獎參加方法■

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

■八達通登記轉數快方法■

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

抽獎詳情可留意八達通網站Facebook專頁

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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