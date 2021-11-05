【八達通抽獎】Ian@MIRROR限量版八達通大抽獎　經八達通App登記轉數快增值再消費即可參加（附參加方法）

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登記轉數快增值再消費即可參加
抽獎由即日起至12月31日接受登記，透過八達通App成功登記轉數快銀行轉帳服務，以轉數快增值八達通卡，並在網站登記參加抽獎，以該卡於零售及交通消費，累積金額每滿100元，就可以累積1次抽獎機會，有機會Ian限量版八達通卡，現有或新轉數快銀行轉帳服務客戶均可在參加大抽獎。
八達通Ian限量版八達通卡只有5,000張名額，參加者更有會抽中隱藏版款式。抽獎將於2022年1月19日進行，並將於2022年1月26日公布得獎名單。
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抽獎詳情可留意八達通網站及Facebook專頁。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊