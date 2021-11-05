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相隔兩地　親子關係反而更好？

博客 11:30 2021/11/05

分享：

太太和孩子們去了上海，和兒子見面時間減少，但我們每隔一天多就通電話，見面時有優素的親子時間，親子關係反而更好。

我喜歡按摩，由按摩、推拿以至水療都無任歡迎，當是一種懶人保健運動，輕鬆減壓也好。直至兩個孩子在上海讀書的一年，見面時他們為我按摩，我也相當享受。可謂等了十年，終於有回報了！

小兒子的手勢簡直是天生按摩師，使我身心舒暢；大兒子技術稍遜，但他用心去做，也令我甜在心頭。每個晚上有雙人四手按摩，獨一無二，是當爸爸的至高享受。

【爸爸教曉孩子做人更重要，為甚麼？按此

隨着年紀增長，兒子愈來愈懂性了。大兒子像個小大人一樣，曉得教導弟弟，照顧媽媽，我感到安慰之餘，更讓我開心的是他一方面曉得思考，建立責任感，另一方面也能保持童真，還會跟弟弟玩兒童遊戲，甚至滑梯。朋友也問：「他只是十二歲嗎？真的十分懂性啊！」小兒子天生樂觀，平易近人，有兒如此，夫復何求？

太太和孩子們去了上海，雖然我平均每隔兩周就往上海逗留3天左右，但仍很難說足夠。開始時還有些擔心，會否跟他們的感情疏遠。但由於我們每隔一天多就通電話，多了說「我愛你」，甚至不願收綫，親子關係反而更好。

千金難買優質親子時間

在見面時，我更願意花心機，希望建立有質素的親子時間，例如郊遊一整天或逛博物館；晚上講故事、笑話（間中滲入生活哲理，我是改不了！），四人輪流按摩。

四人按摩是我們自創的遊戲。四人背對背坐在床上，一人發號施令，例如要用拳頭「揼」，或是「搲」痕，或是指壓，不知不覺就可以消磨1小時。大家也覺得好好玩，每個人都有被服務的機會，也有服務別人的機會。當被兒子的小手按摩時，真是天下一大樂事，千金難買，當爸的做牛做馬也願意了！

 

爸爸的角色‧之三

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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