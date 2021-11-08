【消費優惠】KFC手機點餐滿$40送白蘭氏蟲草雞精

即日起至11月13日，凡於下午2時半後用KFC手機點餐滿40元，即送白蘭氏®Cs-4蟲草雞精一樽。每張訂單限送一樽，數量有限，先到先得，送完即止。

優惠不適用於收銀處點餐、自助點餐機、KFC好味速遞及好味速遞預約自取。

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撰文：hket小編

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