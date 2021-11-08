【消費優惠】KFC手機點餐滿$40送白蘭氏蟲草雞精 精明消費 09:00 2021/11/08 分享： 即日起至11月13日，凡於下午2時半後用KFC手機點餐滿40元，即送白蘭氏®Cs-4蟲草雞精一樽。每張訂單限送一樽，數量有限，先到先得，送完即止。 優惠不適用於收銀處點餐、自助點餐機、KFC好味速遞及好味速遞預約自取。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【酒店自助餐】都會海逸酒店海鮮自助晚餐668元起 網上預購可享高達75折 2021/11/07 【酒店自助餐】都會海逸酒店海鮮自助晚餐668元起 網上預購可享高達75折 【好去處】龍逸軒任點任食點心Brunch 網上訂購8折 折後$286.7起 2021/11/06 【好去處】龍逸軒任點任食點心Brunch 網上訂購8折 折後$286.7起 【好去處】三棟屋博物館翻新變古迹打卡熱點 睇超震撼獅頭牆／花牌紮作非物質文化遺產 2021/11/06 【好去處】三棟屋博物館翻新變古迹打卡熱點 睇超震撼獅頭牆／花牌紮作非物質文化遺產 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月5日） 2021/11/05 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月5日） 【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！ 淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月5日） 2021/11/05 【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！ 淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月5日） KFC 香港 付款優惠 著數優惠