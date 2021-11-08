新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天際100：持長者咭免費入場

為慶祝長者日，天際100由即日起至11月30日推出「天際樂齡遊」優惠。逢星期一至五上午10時至中午12時，凡65歲或以上的香港長者，只需親臨天際100一樓票務大堂，出示有效香港居民身份證或社會福利署簽發的長者咭，即可免費獲贈天際100入場門票。每位長者可帶同最多3位同行者（成人或小童），同行者亦可以優惠價40元購買門票一張。

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另外，於11月21日即長者日當天，長者們更可享全日免費入場優惠。

優惠詳情

2. 牛摩荃灣店：惠顧指定放題四人同行一人免費

由即日起至11月30日，現凡於牛摩荃灣店惠顧晚市「特級牛肉90分鐘放題」，即享四人同行，一人免費優惠，更免第4位加一服務費。

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此優惠於星期一至四晚市下午5時至晚上9時前供應，公眾假期暫停。此優惠不可與其他優惠同時使用。

荃灣千色匯2樓2031號舖

電話： 2320 8260

餐牌

3. 拉麵來尖沙咀店：惠顧2碗拉麵一碗半價

為慶祝拉麵來尖沙咀店開張，拉麵店推出二人同行、一人半價優惠。優惠適用於逢星期一至五，下午3時至7時使用，公眾假期除外。此優惠不適用於午市定食，亦不能與其他優惠一併使用。

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地址：尖沙咀加拿分道25-31號國際商業信貸銀行大廈地下8號舖

撰文：hket小編

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