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CHANEL年內3度加價！　邊款袋加得最犀利？

個人增值 18:31 2021/11/04

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40歲夫婦有4層樓收租，投資股票經驗不足，有咩方法可以增加被動收入？CHANEL又加價！邊款袋加得最犀利？最新售價又係點？愈來愈多港人想移民，不過調查發現，有7成人認為移民最少要有250萬元儲蓄。若月儲5,000元，要儲幾多年先儲到？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

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愈來愈多港人想移民，不過調查發現，有7成人認為移民最少要有250萬元儲蓄。若月儲5,000元，要儲幾多年先儲到？

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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