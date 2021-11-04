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【雙11優惠】HOME+雙11購物節4重優惠　累積購買次數最多可贏得iPhone 13 Pro

精明消費 18:20 2021/11/04

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【雙11優惠】HOME+雙11購物節4重優惠　累積購買次數最多可贏得iPhone 13 Pro

一年一度的雙11購物節又到！網購平台HOME+推出雙11購物節「11折扣11盡有」，提供4重優惠包括每日一減、品牌聯手11%折扣、 精選類別11特賣及累積消費11有禮。客戶凡在更在HOME+消費並於限期內到活動專頁登記，即可參加「累積消費11有禮」活動，有機會贏走最新iPhone 13 Pro一部。

【AlipayHK在港首推雙11多重賞 每日限量派$11.11利是及逾百萬商戶優惠券：按此

HOME+雙11購物節4重優惠

HOME+雙11購物節由即日起開始至11月17日，提供4重優惠，包括每日一減特設雙11限量狂搶區，每天將會挑選一款商品大手劈價，種類涵蓋食品、飲品及家電，個別產品低至25折；品牌聯手11%折扣精選超過20個知名品牌，包括灣仔碼頭、Tempo、金象牌、Tefal特福等，購物節期間逢星期一、五陸續登場，提供指定產品89折優惠。

另外，更設有精選類別11特賣，挑選5類產品特別提供9折優惠，結帳前輸入指定優惠碼即可享受折扣，當中包括：

  • 家居生活（睡房）：購物滿220元減22元［優惠碼：11BED11］
  • 電子電器（小型家電及配件、廚房電器）：購物滿660元減66元［優惠碼：11HOME11］
  • 個人護理（化妝品及香水、美妝護膚）：購物滿110元 減11元［優惠碼：11BEAUTY11］
  • 家居生活（廚房）：購物滿220元減22元［優惠碼：11COOK11］
  • 個人護理（隱形眼鏡及眼部護理）：購物滿330元減33元［優惠碼：11LENS11］

同時，由即日起至11月30日，凡在HOME+消費並於限期內到「累積消費 11 有禮」活動專頁登記，累積購買次數最多者可獲贈近期一機難求的iPhone 13 Pro 256GB一部。除了大獎，累積購買次數排名第2至11位的客戶可獲價值200元 HOME+禮券，而第12至21位則可獲100元HOME+禮券。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費優惠

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