【中電消費券】中電明年向80萬戶派100元消費券　資助5萬戶低收入家庭千元電費

▲ 【ESG】中電明年向80萬戶派100元消費券 資助5萬戶低收入家庭千元電費

中電控股 （00002） 旗下中華電力公布，明年將透過中電社區節能基金撥款約2.2億元，援助各階層有需要人士，當中包括再度推出總值8,000萬元的「中電消費券計劃」，於明年1月向近80萬個合資格家庭，每戶派發2張總值100元的消費券，以及透過中電「全心傳電」計劃，向5萬個合資格家庭，提供一次性加碼電費資助等，支援弱勢社群並帶動本地消費。

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向近80萬個家庭派消費券

中電將於明年再度推出總值8,000萬元的「中電消費券計劃」，於明年1月向近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶和1萬個劏房住戶，每戶派發2張總值100元的消費券，以助帶動本地消費及支援弱勢社群。受惠的住宅客戶，可於超過2,800間參與計劃的零售商店和食肆使用消費券，為期6個月。

考慮到疫情對基層市民的打擊，中電將於2022年撥款5,000萬元，透過中電「全心傳電」計劃，向5萬個合資格家庭，包括長者、低收入家庭、殘疾人士及10,000個劏房住戶，提供一次性加碼電費資助，令每戶的資助總額達1,000元，以紓減他們電費開支的壓力。

此外，中華電力繼續提供資助，協助劏房單位業主重新鋪設其單位的電綫，以便安裝獨立電錶，改善劏房住戶的電力安全及居住環境。中華電力同時向7000個過渡性房屋住戶，每戶捐贈價值2,000元的節能電器，提升他們的家居能源效益。

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鼓勵市民節能減碳 贈電子學習器材

中電亦新推出「中電慳電打氣賞」，包含一系列全新項目，向有需要人士提供支援，同時鼓勵各階層市民節能減碳。其中，撥款500萬元向約500名有需要的學生送贈電子學習器材，例如平板電腦或手提電腦及上網數據卡，支援學生的網上學習需要。另外，中電亦會撥款200萬港元，設計以慳電節能為主題的網上遊戲，中華電力住宅客戶可透過遊戲及積分獎賞，加深認識環保節能。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，中華電力將繼續全力支持政府於2050年前實現碳中和的目標，除了實踐轉型低碳發電，減低發電的碳強度外，亦會鼓勵市民節能慳電。

責任編輯：李瑩

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