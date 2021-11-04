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【CHANEL加價】CHANEL手袋今年第3度加價　5年來價格增幅睇齊標普500指數？！

個人增值 17:20 2021/11/04

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繼今年初及7月曾兩度宣布加價，法國時尚品牌CHANEL再在11月進行第3次價格調整。據CHANEL香港官方網站顯示，熱門款手袋「Classic Flap Bag」的加價幅度最高更達13.5%，當中大號Classic Flag Bag的價格衡破70,000元，加價至73,400元。

大部分網民都認為今次CHANEL加價的幅度「好狠」，並認為公司有意將品牌的經典手袋系列，與另一個奢侈品牌Hermes看齊，更有人指手袋價格升至逾70,000元，會寧願買Hermes。

【一年只可買一個經典款　投資CHANEL手袋選這5款最保值？：按此

事實上，有不少人都將這兩個品牌的手袋視為保值之選，除了是用來裝扮之外，亦可以是一種投資。拍賣行蘇富比有文章分析指，CHANEL中號Classic Flag Bag的價格由1990年的1,150美元大幅上漲至今年的7,800美元，30年來的價格年複合年增長為6.5%，雖然比標普500指數的平均升幅為低，但已是美國同期2.3%通脹的逾2倍。

至於5年價格的年複合年增長則與標普500指數的升幅一致，約為10%，主要是因為在最近5年，CHANEL不斷提高其受歡迎袋款的價格所致。

■按圖看CHANEL手袋最新價格■

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責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 品味投資

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