【危疾保險】與末期乳癌共存25年　比較12款多重賠償終身危疾守護力

1. 末期乳癌首年保障程度比較

在確診末期乳癌並持續多年的情況下，10Life比較上述12款危疾保險的首年保障。以保障額加上其他額外賠償計算，首3位依次為國壽海外危疾全裕備保險計劃（強護版），賠償額為約231萬元；富通守護168危疾保障計劃（加強版），賠償額為約226萬元；及忠意跨越無限保（約219萬元）。

首年保障程度較弱的，依次為萬通保險首選健康保1000（約104萬元）、友邦加倍智裕保3（約147萬元）、永明危疾齊加保（約149萬元）。

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2. 長期保障程度：比較持續保障年期

正如早前所說，這名女性要長期與癌症抗爭，並非只接受一次治療。我們假設現時醫療水平下，這名女性可以與這個不治之症共存長達25年之久，而12款多重賠償終身危疾保險中，哪一隻可以伴隨較長時間？

以該女性與末期乳癌搏鬥至15年計算，大部分危疾保險仍提供多重索償，當中富衛保險危疾全守衛（超卓版）累計賠償額為約989萬元，其次為忠意跨越無限保（約904萬元），兩款產品賠償次數均為6次。

而該女性繼續積極與末期乳癌抗爭，病發第25年時仍然存活，其時大部分多重賠償危疾保險已屆賠償次數上限。

忠意跨越無限保則是唯一不設賠償次數上限，該產品等候期為3年，如下一次索償為之前癌症的復發、擴散，或持續，基本上每3年賠償一次（100%保額），直至100歲。在25年情景下，該產品累計總賠償額最高（約1,317萬元），賠償次數為9次。當末期乳癌可以抑制成慢性疾病時，無限次索償有機會發生。而末期癌症一旦有痊癒可能性，有關產品可保障新癌症或其他危疾。

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在25年情景下，富衛保險危疾全守衛（超卓版）累計賠償額緊隨其後（約989萬元）。這份危疾保險最多只能就癌症索償6次。

根據資料，現時醫治末期乳癌費用包括切除術（約10萬元）、手術治療、電療、化療、手術費（各10萬元，共約40萬元）、標靶治療（約30萬元）、賀爾蒙治療（100萬至200萬元），而計及持續療程，有關費用可能天價。

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3. 癌症持續治療條款

上述多重賠償危疾保險均列明，如果下一次索償屬持續癌症，而且已經通過了等候期；加上個別保險產品特別提及患者需要積極治療及符合相關定義，便能夠觸發再次賠償條款。

不過，有些危疾保險特別列明一些較新穎的積極治療方法，例如荷爾蒙治療（又稱激素治療），而非典型的化療、電療、手術、標靶療程等，將不獲保險公司持續賠償。

女性應考慮盡早購買適合的危疾保險

10Life提醒全香港女性，在現時身體健康之際，不能掉以輕心，應該要考慮趁年輕時買危疾保險及醫療保險，以獲得終身保障，尤其是末期乳癌有年輕化趨勢。

至於已經確診末期乳癌患者，在醫學昌明的今天亦毋須絕望，不妨以長期病患例如糖尿病、高血壓、高血脂看待這個疾病，樂觀面對，以長期作戰思維管理，用各種方法將癌細胞壓下去，猶如將活火山變成睡火山，讓其沉睡不再爆發。

危疾保險重視保障 儲蓄成分僅屬次要

雖然多重賠償終身危疾保險提供儲蓄元素，然而，正如保監局早前《保障缺口「身故風險」研究》提及：「大量的儲蓄和投資成分會掩蓋保險的實際原則」，投保人應該重視產品終身保障程度，亦應了解提早退保或招致損失。

最後，這篇比較文章參照真實案例，以「末期乳癌有望成慢性病」作前設，因此產品比較年期較長（15年、25年），有意投保人士宜先到保險比較平台了解產品種類，再諮詢保險顧問專業意見，才作出產品選擇。本文章不構成銷售建議。

以上資訊由10Life提供，更新至2021年10月22日，僅供參考，並不是銷售建議。

12款終身危疾保，邊款保障全面而累計賠償最多？【上一頁】

【文章來源：10Life；原題：【粉紅十月】與末期乳癌共存25年 比較12款多重賠償終身危疾守護力 ，已獲授權轉載。】

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