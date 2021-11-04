▲ 【危疾保險】與末期乳癌共存25年 比較12款多重賠償終身危疾守護力

女性確診末期乳癌，其實毋須感到絕望，好消息是現時醫學昌明，醫療方法推陳出新，大大提升患者存活率，有個案顯示，即使是末期乳癌，患者仍然可以存活至少長達19年，醫學上更有個案長達20年以上。

不過，末期乳癌患者需要持續接受治療，要有龐大財政資源支撐。假設醫療技術進步的今天，一名女性要與末期乳癌搏鬥長達25年，甚至是更長時間，香港保險公司提供的危疾保險，是否能夠達到這項保障目標？10Life今次比較坊間12款多重賠償終身危疾保險，尤其在持續性癌症保障方面作出分析。

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末期乳癌女性 毋須絕望

每年10月是「國際乳癌關注月」，俗稱「粉紅十月」，喚醒公眾關注乳房健康，預防乳癌。一般而言，定期檢查乳房非常重要，但有時候乳癌可以來得非常突然，甚至發現時已經是末期（或稱第4期）。所謂末期乳癌，英文學名為Metastatic Breast Cancer（轉移性乳癌），意指癌細胞已經蔓延至其他器官，包括骨、肝、腦等，與一般早期乳癌有分別。

根據Breastcancer.org資料，末期乳癌無法治癒，然而無法治癒亦不代表生命只餘下短時間倒數。根據專家提及，患上末期乳癌後生存長達20年之久亦大有人在，專家表示病情獲得控制後，有些案例存活期長達30年以上。

公開資料中，至少有2名美國女士──Kim Green（病發時34歲）及Heather Jose（病發時26歲），與末期乳癌共存最少19年之久。值得注意的是，這些患者病發時候仍是上一個世紀；在醫治方法愈來愈先進的今天，末期乳癌存活率只有更長，隨時可以抑制如慢性疾病。

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新一代危疾 供多重索償

與癌症長期搏鬥的費用以及生活成本可以非常高昂，危疾保險則提供針對性保障。這類產品分水嶺在於舊一代危疾保險大部分只供索償一次，而新一代危疾保險則提供多重賠償，當等候期過後，特別針對癌症持續、擴散，或再復發，以及可能要符合例如積極治療之定義下，可再獲得賠償。

上述末期乳癌患者可存活19年之久，現時醫療科技進步，患者存活率理應更高。10Life以一名35歲女性為例，假設她患上末期乳癌並共存25年，患病前投保了多重賠償終身危疾保險，每年繳付5,000美元保費（3.9萬港元），繳款期為20年，並於第5個年度確診末期乳癌，往後已經毋須繳交保費。

這名女性就像上述的Kim Green個案一樣積極接受治療，樂觀面對人生，希望與年幼子女共成長，奮力與末癌乳癌搏鬥25年之久。在這個情景下，比較坊間12款具有多重賠償功能的終身危疾保險，哪款產品的保障程度較高？

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以上資訊由10Life提供，更新至2021年10月22日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【粉紅十月】與末期乳癌共存25年 比較12款多重賠償終身危疾守護力 ，已獲授權轉載。】