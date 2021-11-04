  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (週四) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【危疾保險】與末期乳癌共存25年　比較12款多重賠償終身危疾守護力

博客 19:05 2021/11/04

分享：

【危疾保險】與末期乳癌共存25年　 比較12款多重賠償終身危疾守護力

女性確診末期乳癌，其實毋須感到絕望，好消息是現時醫學昌明，醫療方法推陳出新，大大提升患者存活率，有個案顯示，即使是末期乳癌，患者仍然可以存活至少長達19年，醫學上更有個案長達20年以上。

不過，末期乳癌患者需要持續接受治療，要有龐大財政資源支撐。假設醫療技術進步的今天，一名女性要與末期乳癌搏鬥長達25年，甚至是更長時間，香港保險公司提供的危疾保險，是否能夠達到這項保障目標？10Life今次比較坊間12款多重賠償終身危疾保險，尤其在持續性癌症保障方面作出分析。

【短期儲蓄保險回報及流動性比較 5年保證回報率達3.5%係邊份？：按此】 

末期乳癌女性　毋須絕望  

每年10月是「國際乳癌關注月」，俗稱「粉紅十月」，喚醒公眾關注乳房健康，預防乳癌。一般而言，定期檢查乳房非常重要，但有時候乳癌可以來得非常突然，甚至發現時已經是末期（或稱第4期）。所謂末期乳癌，英文學名為Metastatic Breast Cancer（轉移性乳癌），意指癌細胞已經蔓延至其他器官，包括骨、肝、腦等，與一般早期乳癌有分別。  

根據Breastcancer.org資料，末期乳癌無法治癒，然而無法治癒亦不代表生命只餘下短時間倒數。根據專家提及，患上末期乳癌後生存長達20年之久亦大有人在，專家表示病情獲得控制後，有些案例存活期長達30年以上。  

公開資料中，至少有2名美國女士──Kim Green（病發時34歲）及Heather Jose（病發時26歲），與末期乳癌共存最少19年之久。值得注意的是，這些患者病發時候仍是上一個世紀；在醫治方法愈來愈先進的今天，末期乳癌存活率只有更長，隨時可以抑制如慢性疾病。

【瑜伽導師患乳癌歷乳房全切 化療後積極練體能重拾運動：按此

新一代危疾　供多重索償  

與癌症長期搏鬥的費用以及生活成本可以非常高昂，危疾保險則提供針對性保障。這類產品分水嶺在於舊一代危疾保險大部分只供索償一次，而新一代危疾保險則提供多重賠償，當等候期過後，特別針對癌症持續、擴散，或再復發，以及可能要符合例如積極治療之定義下，可再獲得賠償。

上述末期乳癌患者可存活19年之久，現時醫療科技進步，患者存活率理應更高。10Life以一名35歲女性為例，假設她患上末期乳癌並共存25年，患病前投保了多重賠償終身危疾保險，每年繳付5,000美元保費（3.9萬港元），繳款期為20年，並於第5個年度確診末期乳癌，往後已經毋須繳交保費。

這名女性就像上述的Kim Green個案一樣積極接受治療，樂觀面對人生，希望與年幼子女共成長，奮力與末癌乳癌搏鬥25年之久。在這個情景下，比較坊間12款具有多重賠償功能的終身危疾保險，哪款產品的保障程度較高？  

    點擊圖片放大

3方面分析12款終身危疾保守護力【下一頁

 

以上資訊由10Life提供，更新至2021年10月22日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【粉紅十月】與末期乳癌共存25年 比較12款多重賠償終身危疾守護力　，已獲授權轉載。】

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

【危疾保險】與末期乳癌共存25年　比較12款多重賠償終身危疾守護力
今日
【危疾保險】與末期乳癌共存25年　比較12款多重賠償終身危疾守護力
博客 - 【儲蓄保險】短期儲蓄保險回報及流動性比較　5年保證回報率達3.5%係邊份？
2021/10/29
【儲蓄保險】短期儲蓄保險回報及流動性比較　5年保證回報率達3.5%係邊份？
博客 - 【儲蓄保險】比較友邦安盛宏利保誠長期儲蓄保　30年預期回報可相差60%
2021/10/21
【儲蓄保險】比較友邦安盛宏利保誠長期儲蓄保　30年預期回報可相差60%
【儲蓄保險】比較友邦安盛宏利保誠長期儲蓄保　30年預期回報可相差60%
2021/10/21
【儲蓄保險】比較友邦安盛宏利保誠長期儲蓄保　30年預期回報可相差60%
博客 - 【投連險】次季投連險新造保費達70億元　幕後推手竟然係美股？
2021/10/07
【投連險】次季投連險新造保費達70億元　幕後推手竟然係美股？
乳癌 危疾保險 香港 美國 美元

下一篇文章

【理財個案】40歲夫婦擁4物業　無名再買樓投資　子女升學家庭財務應怎部署？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【理財個案】25歲計劃2年後赴外國讀書移民　如何自製每月5,000元被動收入？
【理財個案】25歲計劃2年後赴外國讀書移民　如何自製每月5,000元被動收入？
博客 - 【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
博客 - 【退休理財】人老心不老　4個原因退休後應該要繼續工作　保持社交生活很重要
【退休理財】人老心不老　4個原因退休後應該要繼續工作　保持社交生活很重要
Panerai帶頭玩光繪攝影挑戰 細睇Mike Horn最新特別版
Panerai帶頭玩光繪攝影挑戰 細睇Mike Horn最新特別版
博客 - 料美息上升　兼可免壓測　是時候考慮用定息按揭？
料美息上升　兼可免壓測　是時候考慮用定息按揭？
博客 - 無得飛換里數做乜？　滙豐EveryMile「申請的意義」
無得飛換里數做乜？　滙豐EveryMile「申請的意義」
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款