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【港人移民】調查：4成港人計劃移民　7成人認為移民最少要有250萬元儲蓄

其他地區 16:10 2021/11/04

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【港人移民】調查：4成港人計劃移民　7成人認為移民最少要有250萬元儲蓄

近年不少港人有意移民海外，離鄉別井後收入或會減少，財務上的準備顯得更為重要。網上人壽保險Blue的一項「港人儲蓄習慣」調查結果顯示，超過4成受訪者有計劃移民，有超過7成人認為理想的移民儲蓄金額需要250萬或以上。

【天氣好 戶外活動多 網民列7個原因移民應首選澳洲：按此

4成人有計劃移民　當中6成人5年內離開

Blue委託生活易於今年10月進行一項「港人儲蓄習慣調查」，透過網上問卷訪問598名年齡介乎20至49歲的香港人，了解他們的儲蓄習慣以及探討港人對移民的預算。

調查發現，超過4成受訪者有計劃移民，當中近6成表示將於5年內離開。有超過7成受訪者認為，需要至少250萬元或以上預算才適合移民。

而在儲蓄習慣方面，港人每月平均儲蓄約5,000元，佔每月薪金約25%，男士平均每月儲蓄6,000元，比女士多1,000元，在儲蓄計劃上較為進取。

【澳洲新增2項港人永居簽證 合資格在澳港人明年3月起可申請：按此

港人平均月儲5,000元　難達移民預算目標

調查亦指，若以港人每月平均儲蓄5,000元計算，5年後的總儲蓄只有30萬元，與移民預算目標相距甚遠。如要在5年內移民，港人的每月平均儲蓄則需達41,000元以上，否則要逾41年時間，才能夠將儲蓄達致250萬元的移民預算目標。

根據調查，近4成人認為供樓或租樓是導致難以儲蓄的主要原因，其次各有約3成人花費在吃喝玩樂和購物。調查問及開始儲蓄原因，4成人因有剩餘資金，各約一成多人要給父母家用，甚至開始拍拖時才會着手儲蓄，另有一成人從沒想過要儲蓄。

此外，調查亦發現，超過7成港人曾因投資而虧損10萬元以下，在低息環境下，依然有5成受訪者會選擇銀行存款為儲蓄工具，其次為投資股票、基金及債券（17%）、儲蓄保險（11%），僅得9%選擇銀行定期存款，而且有6%的受訪者會將儲蓄資金存放於家裡。

 

責任編輯：李瑩

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