  • 27°C
香港時間 : 20211104日 (週四) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】郵政署請總務助理時薪$72　檢查安心出行及提供技術支援

個人增值 14:55 2021/11/04

分享：

政府更新防疫措施安排，由11月起市民進入政府大樓、辦公處所及食環署轄下的公眾街市等地，必須使用「安心出行」應用程式。郵政署昨（3日）刊登招聘廣告，聘請總務助理，時薪72元，負責檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」，並需提供技術支援等工作。

【前海管理局啟動校園招聘 首次設面向港澳人士職位：按此

入職條件：

  • 完成中四學業，或具同等學歷；
  • 具備相當於中四程度的中、英文語文能力；及
  • 熟悉操作電腦，並掌握中文和英文文書處理工作。

職責範圍：

  • 檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」流動應用程式；
  • 為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援；
  • 協助櫃位人員處理和核實訂明的記錄表格；
  • 協助管理郵政局公眾大堂等的排隊情況和解答顧客查詢；以及
  • 執行其他由上司委派的工作。

相關職位的工作地點遍及香港、九龍及新界各區，星期一至五的工作時間為約上午9時至下午6時；星期六為約上午9時至下午1時。而工作地點及時間會因運作需要而有所改變，獲聘用者須輪班、不定時及／或逾時工作。如在個別日子有運作需要，或另須在星期日及／或公眾假期當值。時薪制僱員一般每周工作27至44小時（不包括用膳時間）。

申請方法：

於公務員事務局互聯網站下載表格［G.F.340（3／2013修訂版）］、於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取表格。

  • 把填妥的申請表格投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱（投遞箱開放時間：星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分（星期日及公眾假期除外））
  • 以郵寄方式遞交的申請書須送達「香港中環康樂廣場2號郵政總局4樓招聘組」，信封面須註明「申請總務助理」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。

截止申請日期：11月9日下午6時

薪酬：時薪72元（按非公務員合約條款聘用，合約為期3個月）

招聘詳情

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【大灣區】前海管理局啟動校園招聘　首次設面向港澳人士職位
2021/11/02
【大灣區】前海管理局啟動校園招聘　首次設面向港澳人士職位
【職場機遇】英國職位空缺創新高　8成企業擬增招聘
2021/10/30
【職場機遇】英國職位空缺創新高　8成企業擬增招聘
【職場奇聞】英職位空缺20年高　企業加薪派獎金留人
2021/10/24
【職場奇聞】英職位空缺20年高　企業加薪派獎金留人
【職場增值】43%本港大學畢業生對就業具信心　專家教路提升實力備戰職場
2021/10/23
【職場增值】43%本港大學畢業生對就業具信心　專家教路提升實力備戰職場
【職場調查】建造業總工會2021薪酬報告　15個工種續凍薪
2021/10/20
【職場調查】建造業總工會2021薪酬報告　15個工種續凍薪
就業 安心出行 香港郵政 勞工處 公務員事務局

下一篇文章

【新冠疫苗】特定組別人士明日起可預約打第三針　即睇4個打針途徑可選擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資】買錶入門　投資名錶4項必備基本知識
【品味投資】買錶入門　投資名錶4項必備基本知識
【ET財智Talk】高通脹有利價值股　專家建議可作中長綫部署（立即收看）
【ET財智Talk】高通脹有利價值股　專家建議可作中長綫部署（立即收看）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【流感疫苗2021】免費或資助流感針懶人包　10類合資格人士可免費接種　即睇邊度有得打
【流感疫苗2021】免費或資助流感針懶人包　10類合資格人士可免費接種　即睇邊度有得打
【大灣區】廣州南沙將設一站式服務平台　港澳工程專業人才可綫上綫下申報職稱
【大灣區】廣州南沙將設一站式服務平台　港澳工程專業人才可綫上綫下申報職稱
今日理財筆記 - 第三季業績出爐　邊隻內銀股股息率近10厘？
第三季業績出爐　邊隻內銀股股息率近10厘？
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款