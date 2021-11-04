【安心出行】郵政署請總務助理時薪$72　檢查安心出行及提供技術支援

政府更新防疫措施安排，由11月起市民進入政府大樓、辦公處所及食環署轄下的公眾街市等地，必須使用「安心出行」應用程式。郵政署昨（3日）刊登招聘廣告，聘請總務助理，時薪72元，負責檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」，並需提供技術支援等工作。

【前海管理局啟動校園招聘 首次設面向港澳人士職位：按此】

入職條件：

完成中四學業，或具同等學歷；

具備相當於中四程度的中、英文語文能力；及

熟悉操作電腦，並掌握中文和英文文書處理工作。

職責範圍：

檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」流動應用程式；

為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援；

協助櫃位人員處理和核實訂明的記錄表格；

協助管理郵政局公眾大堂等的排隊情況和解答顧客查詢；以及

執行其他由上司委派的工作。

相關職位的工作地點遍及香港、九龍及新界各區，星期一至五的工作時間為約上午9時至下午6時；星期六為約上午9時至下午1時。而工作地點及時間會因運作需要而有所改變，獲聘用者須輪班、不定時及／或逾時工作。如在個別日子有運作需要，或另須在星期日及／或公眾假期當值。時薪制僱員一般每周工作27至44小時（不包括用膳時間）。

申請方法：

於公務員事務局互聯網站下載表格［G.F.340（3／2013修訂版）］、於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取表格。

把填妥的申請表格投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱（投遞箱開放時間：星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分（星期日及公眾假期除外））

以郵寄方式遞交的申請書須送達「香港中環康樂廣場2號郵政總局4樓招聘組」，信封面須註明「申請總務助理」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。

截止申請日期：11月9日下午6時

薪酬：時薪72元（按非公務員合約條款聘用，合約為期3個月）

招聘詳情

責任編輯：曹佩鈞

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