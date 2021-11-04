【安心出行】郵政署請總務助理時薪$72　檢查安心出行及提供技術支援

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【新冠疫苗】特定組別人士明日起可預約打第三針 即睇4個打針途徑可選擇
政府更新防疫措施安排，由11月起市民進入政府大樓、辦公處所及食環署轄下的公眾街市等地，必須使用「安心出行」應用程式。郵政署昨（3日）刊登招聘廣告，聘請總務助理，時薪72元，負責檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」，並需提供技術支援等工作。
【前海管理局啟動校園招聘 首次設面向港澳人士職位：按此】
入職條件：
職責範圍：
相關職位的工作地點遍及香港、九龍及新界各區，星期一至五的工作時間為約上午9時至下午6時；星期六為約上午9時至下午1時。而工作地點及時間會因運作需要而有所改變，獲聘用者須輪班、不定時及／或逾時工作。如在個別日子有運作需要，或另須在星期日及／或公眾假期當值。時薪制僱員一般每周工作27至44小時（不包括用膳時間）。
申請方法：
於公務員事務局互聯網站下載表格［G.F.340（3／2013修訂版）］、於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取表格。
截止申請日期：11月9日下午6時
薪酬：時薪72元（按非公務員合約條款聘用，合約為期3個月）
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 職場百科