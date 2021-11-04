【魷魚遊戲】投資的金科玉律　先了解後投資　免墮「魷魚騙局」

正所謂「投資涉及風險」，做任何投資決定前必須審慎注意，減低損失。近日，《魷魚遊戲》大熱，紅遍世界各地，加密貨幣市場更出現「魷魚幣」。豈料，魷魚幣發生「拉地毯」（Rug Pull）事件，散戶最後血本無歸，始知是一場騙局。

事件可以追溯至一場加密貨幣市場的「魷魚遊戲」，玩家必須事先購魷魚幣才能參加比賽。魷魚幣在10月20日預先開賣，魷魚幣上綫3天價格就狂漲了700倍，然而在11月1日凌晨價格創歷史新高2,861美元後，數分鐘後竟暴跌至只剩下0.003467美元，其後相關網站及社交平台關閉，無法瀏覽。對於仍然手持魷魚幣的投資者而言，可謂損失慘重。

小心投資加密貨幣

近年興起的加密貨幣，一直予人感覺不可靠及騙案頻生的投資，而且風險極高。《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）出席美國證券業及金融市場協會（Securities Industry and Financial Markets Association）以一個青年比喻作加密貨幣，指加密貨幣需要監管才能步向成熟。

面對加密貨幣風險高及監管收緊的狀況，大家若對相關投資有興趣，就應該更加謹慎，先了解加密貨幣的背景再作任何投資決定。

了解背景謹慎投資

如任何投資一樣，投資加密貨幣同樣要知道它的背景、風險、運作及交易方法等，切忌盲目跟風。加密貨幣價格波幅大風險大，但發行商或交易平台藉此設立騙局也是投資者不可忽視的情況。本港投委會亦有文章提醒投資者，投資加密貨幣前切勿只對其前景有所憧憬，應要充分了解每一種的特點和風險，以避免墮入騙徒編造以高回報低風險為賣點的投資騙局。

責任編輯：區祖飛

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