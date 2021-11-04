【理財個案】40歲夫婦擁4物業　無名再買樓投資　子女升學家庭財務應怎部署？

對一般家庭而言，隨着子女成長，教育開支會愈來愈大，善用資產增加被動收入變得更為重要。有讀者現時38歲，與丈夫共同擁有逾2,000萬元的資產，由於子女現時就讀幼稚園，預期未來開支會增加。他們現時擁有4個物業，希望增加被動收入幫補開支，應如何部署？看看龔成是如何回答。

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讀者：

你好，希望你能為我們的財務自由規劃指點迷津。

我們家庭收入每月14萬元，有3個物業和一個車位收租，租金每月共42,000元，但物業仍有按揭，每月合共供款35,000元，另外一個車位自用，仲有一層內地樓，沒有按揭。

三個物業市值約720萬元、760萬元及520萬元，兩個車位市值分別為130萬元及150萬元，內地樓市值200萬元。

我哋有2個小朋友，開銷都大，所有物業出租但係自己租樓住，來緊為咗好校網會搬屋，每月租金可以達4萬元，兩公婆每月只能儲約3萬元。

我哋因為唔識買股票，早年投資都係以物業為主，一直沒有持有股票，由於物業已經無名再買，又唔想再買車位，今年開始買下股收息，買咗約30萬元，分別有中電 （00002） ，領展 （00823） ，中海油 （00883） ，以及長江基建 （01038） 。

我和先生手上有約80萬元現金，未來兩三年兩個小朋友都讀幼稚園，使費比較大，我哋可能需要增加被動收入，等佢哋上小學以後，使費有望減少。

我先生40歲，我38歲，追求財務自由到現在階段有些迷惘，不知道下一步該如何規劃，未知能否給我們點建議？

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個案夫婦財務狀況 家庭收入：每月14萬元

租金收入：每月4萬元

儲蓄：每月3萬元

按揭開支：每月3.5萬元

租金開支：每月4.2萬元

3個本地物業市值：約2,000萬元

2個車位市值：約180萬元

1個內地物業市值：約200萬元

股票：30萬元

現金：80萬元

龔成︰

你現時已持有很多物業，雖然物業都是優質資產，有助我哋財富增值。但我哋投資增值時，除了要買入優質資產外，財富組合平衡性，都係好重要。

所以，你未來應優先增加優質股部分，以平衡組合。另外，內地樓和車位，現時普遍租金回報率都係低，除非長綫有一定升值潛力，否則你可以考慮將佢哋套現，用來投資其他項目。

我哋投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。

你38歲，應以增值為主。先去努力累積一筆財富，而唔係着力去做收息。除非你每月財政收支，預期長綫會入不敷支，否則我建議你用增值，作為現時目標會較好。

我建議你用「平穏增長股」＋「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

你現時持有4隻股票，都係有質素。但中電 （00002） 增長力較弱，而中海油 （00883） 只係商品類股票，質素中等。這2隻股票可持有，但不要佔組合太大比重。

現在你每月先用5成儲蓄，即15,000元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

由於你投資知識不算多，因此可較集中在平穩增長類股，至於潛力股，只宜小小注（不多於3成）。最好是你先增進投資知識，等到你有一定知識和經驗，才慢慢增加潛力股比例（大約4至5成）。

大市現處於合理水平，那80萬元資金，你可以先用20至30萬元，以「分注」形式慢慢入貨。餘下資金和每月儲蓄，就等大跌市機會出現，才大力度掃貨，並長綫投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】