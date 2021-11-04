【新冠疫苗】特定組別人士明日起可預約打第三針　即睇4個打針途徑可選擇

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【ET財智Talk】瑞銀集團特約：ESG表現反映財務表現 尋找高增長投資機遇（立即收看）
政府昨日（3日）公布，合資格的特定組別人士，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，可由11月11日（星期四）起免費接種第三劑新冠疫苗。這些人士可於明日（5日）起預約接種第三劑疫苗。
可獲優先安排接種第三劑疫苗的組別包括：
【免費或資助流感針懶人包 10類合資格人士可免費接種 即睇邊度有得打：按此】
政府指，就上述兩個組別的人士，專家建議第三劑接種復必泰疫苗可能產生更好的免疫反應。然而，選擇接種哪一款疫苗屬個人意願，市民可按自身的情況作出個人選擇，有需要時可諮詢醫生的意見。
就已接種兩劑復必泰疫苗的18歲或以上人士，如果屬於以上所提及的較高風險群組，他們於接種第二劑疫苗最少六個月後，應接種額外一劑復必泰疫苗。然而，這些人士亦可選擇接種科興疫苗作第三針。就2019冠狀病毒病康復人士，現時他們只需接種一劑疫苗，他們可與醫生商討是否有需要接種兩劑新冠疫苗，而第二劑亦建議於第一劑六個月之後接種。
■合資格人士可選擇4途徑打第三針■
2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站將於明日（5日）上午9時更新版面，預約接種第三劑疫苗人士只須在預約系統揀選所屬的組別資料，但系統不會要求預約者在預約階段上傳證明文件。有關人士請於接種當天向接種中心人員出示證明文件核對。
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 消費錦囊