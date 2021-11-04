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【新冠疫苗】特定組別人士明日起可預約打第三針　即睇4個打針途徑可選擇

個人增值 12:50 2021/11/04

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政府昨日（3日）公布，合資格的特定組別人士，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，可由11月11日（星期四）起免費接種第三劑新冠疫苗。這些人士可於明日（5日）起預約接種第三劑疫苗。

可獲優先安排接種第三劑疫苗的組別包括：

  • 特定組別的免疫力弱人士（例如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統的人士等）。他們的第三劑疫苗應在接種第二劑後最少四星期才接種
     
  • 已接種兩劑科興疫苗並有較高感染風險的人士，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，以及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工（例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員）。這些人士應在接種第二劑後最少六個月才接種

【免費或資助流感針懶人包　10類合資格人士可免費接種　即睇邊度有得打：按此

政府指，就上述兩個組別的人士，專家建議第三劑接種復必泰疫苗可能產生更好的免疫反應。然而，選擇接種哪一款疫苗屬個人意願，市民可按自身的情況作出個人選擇，有需要時可諮詢醫生的意見。

就已接種兩劑復必泰疫苗的18歲或以上人士，如果屬於以上所提及的較高風險群組，他們於接種第二劑疫苗最少六個月後，應接種額外一劑復必泰疫苗。然而，這些人士亦可選擇接種科興疫苗作第三針。就2019冠狀病毒病康復人士，現時他們只需接種一劑疫苗，他們可與醫生商討是否有需要接種兩劑新冠疫苗，而第二劑亦建議於第一劑六個月之後接種。

■合資格人士可選擇4途徑打第三針■

    點擊圖片放大
    +2

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站將於明日（5日）上午9時更新版面，預約接種第三劑疫苗人士只須在預約系統揀選所屬的組別資料，但系統不會要求預約者在預約階段上傳證明文件。有關人士請於接種當天向接種中心人員出示證明文件核對。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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