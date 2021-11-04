雲端技術成大趨勢　打造本地生態系統推動數字化未來

近年來雲端運算發展之迅猛可謂有目共睹，雲端科技應用已走入各行各業。如果說十幾年前雲端運算僅被理解為用以技術創新的流程和工具，那麼其今天更是推動商業世界發展與變革不可或缺的部分。

雲端運算的出現改變了整個IT領域的發展格局和消費形態。傳統的IT服務模式主要體現在各供應商為客戶提供分門別類的IT服務。而邁入雲端時代，雲基建成為了所有IT服務的基礎架構，基於雲甚至雲原生的應用令開發者、分銷商、技術提供商等的關聯性顯著提升，「你中有我，我中有你」是常態，更強調協作共贏。而以香港本地市場而言，來自各行業、不同類型的眾多企業，需求各異，因此，如何與生態夥伴攜手，建立生態系統以推動協同發展，因應不同地區客戶的需求，創造市場的新價值，愈來愈成為各大雲端服務供應商關注和重視的議題。

構建本地化區域生態網絡極重要

國際研究機構Gartner今年8月曾預測，形成區域內的生態系統是未來雲端運算領域的其中一個發展趨勢，將持續推動雲產品和雲能力的廣度，加速公有雲服務市場細分領域的增長。可見，搭建生態圈有助於推動雲端服務行業的整體發展。而其帶來的裨益其實遠不止於此。 基於雲端運算平台構建的生態系統，已不再單純是企業從供應商處購買服務與應用的渠道。雲端計算解決方案可成為推動跨行業、跨領域生態合作的黏合劑，可令原本各自獨立的技術和服務更好地在行業間流動，不僅可為市場創造更多的機遇，亦令有需要的企業更高效快捷地尋求到合適的解決方案，克服業務難題，創造更大的商業價值。

當然，因應各地的實際發展特點和創新需要，構建本地化的區域生態網絡亦顯得十分重要。阿里雲一直注重與香港本地生態夥伴合作，針對企業的需求，提供本地化的服務，持續支持香港多個垂直行業的數碼轉型。多家企業透過與阿里雲及本地技術供應商合作提供的方案支持，解決了技術及業務難點，以適應不斷演變的市場新常態。

企業改善內部管理應對挑戰

香港物流企業偌亞奧國際集團（Royale International）便是其中之一。作為在全球22個市場擁有超過1200名員工的跨國企業，其亟需靈活可靠的解決方案來對其業務平台進行高效管理。該公司早前與阿里雲的合作夥伴之一、本地雲計算供應商Sunthy Cloud建立了合作關係。在阿里雲有關產品及技術的支持下，針對其存在的行業痛點，採用混合雲策略，結合當地數據中心、第三方SaaS服務、阿里雲專有網絡等，優化內部管理系統，以應對其全球業務擴展帶來的挑戰。

此外，金融機構中國通海證券過往亦在營運中面臨業務部門以及商業構想更新迭代快、流量變化顯著的挑戰。作爲通海證券的管理服務提供商（MSP），NC Services Limited協助通海證券藉助阿里雲的服務，顯著提升其IT設施的敏捷性和可擴展性。此外，阿里雲的DDoS、雲防火牆、安全中心等一系列安全解決方案亦為通海證券提供有效支援，增强其對客户安全的保護，滿足監管與合規要求。在此期間，NC Services Limited發揮了關鍵作用，為通海證券提供包括全天候24小時的網絡及系統監控服務、方案實施服務等，以完成IT設施的部署，節省企業內部投放於基礎設施與硬件方面的資源，令其能更好地專注於自身業務發展。

近年來阿里雲一直致力打造穩定安全的底層基礎設施，並攜手生態夥伴，藉助平台直接提供上層服務以滿足客戶的多樣化需求，同時鼓勵合作夥伴不斷實現自身的業務創新與突破。這樣的模式，可令生態系統中處於不同角色的企業，均享受到雲端時代的技術紅利，從而進一步放大雲端運算為各行各業帶來的規模化效益。

可以說，隨着雲端技術的不斷發展與成熟，企業雲端生態的步伐必將繼續加速，跨領域合作以及雲端產品、技術、服務的深度融合只會有增無減。未來阿里雲將繼續攜手更多本地合作夥伴，為企業與用戶帶來適切的支援和服務，同時打造更加完善的本地生態系統，進一步推動數字化未來。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。