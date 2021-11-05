【消費優惠】雙11優惠：Klook預訂昂坪360纜車來回門票$118起　Cath Kidston網店商品低至5折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Klook：昂坪360纜車來回門票$118起

Klook在雙11期間推出多項優惠，當中包括昂坪360纜車門票優惠。由即日起至11月11日，預購香港居民來回標準車廂低至39折，折後最平只需118元，更加送百佳50元現金券／Pacific Coffee 37元飲品券1張／Starbucks 50元飲品券1張。

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2. Cath Kidston網店：全店商品低至5折

Cath Kidston推出雙11網店獨家優惠，全店商品低至5折。過千款家品、配件、袋款可供選擇，部分低至4折再享折上折優惠！

現時於網店購物滿700元，並輸入優惠碼「SC111」，額外減111元；購物滿1,100元，並輸入優惠碼「SC211」，額外減211元。全店購物滿1,111元，即送SUNNYPARASOLS折疊式手提袋（小）。

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網店

3. 泰昌餅家：指定產品買5送1

泰昌餅家推出11月優惠，於天星碼頭、中環、山頂分店，任選5件皇牌蛋撻／沙翁／唐餅，可享買5送1優惠。

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撰文：hket小編

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