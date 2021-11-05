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藤原浩加持Loro Piana 推出最高質Streetwear

博客 12:05 2021/11/05

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時勢造英雄，streetwear潮流何嘗不是？那邊廂美國Virgil Abloh憑街牌Off-White飛上枝頭，成為Louis Vuitton男裝的創作主帥，穩坐世界級男潮第一把交椅呼風喚雨；這邊廂日本streetwear教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）主理的品牌 fragment design，更是聯乘界經常被點燈的的永恒族！

穿上雙面外套的歌手周國賢。（圖片品牌提供）

Loro Piana與日本潮人藤原浩合作的系列，只在中環ifc的Pop-up shop發售。（圖片品牌提供）

繼Nike、sacai、Moncler和Maserati後，他最新合作單位是意大利羊毛品牌Loro Piana，是次以Capsule系列出現，也是藤原浩破天荒以個人之名來作首度聯乘，對此藤原浩表示：

Loro Piana是樂於接受挑戰的品牌，合作令我感到無比雀躍，過程相當精彩，並將細緻的面料蛻變成不拘性別的第二層肌膚。

日本潮人藤原浩。（圖片品牌提供）

整個系列以Tsunaghi鎖鏈圖案貫穿。（攝影：何偉雄）

教父一口氣推出十多款獨特造型，除了看他如何利用自家顏色DNA（海軍藍色、黑色、炭灰色和白色）與意國Tasmanian Super 150'S等頂級羊毛來作意想不到的火花外，他更以Tsunaghi圖案以作連接（日本傳統文化中Tsunaghi鎖鏈圖案寓意幸福和互動交流）。

圖中的西裝和bomber jacket原來是雙面穿著。（攝影：何偉雄）

Cashmere頸巾的穗結別出心裁。（攝影：何偉雄）

帽子一早已經全部售罄。（攝影：何偉雄）

此外，還有怎少得抽取Loro Piana的重點DNA駱馬和山羊發揚光大，將兩大動物圖案化並變成印花專屬圖案，玩味十足！這一次於香港開設期間限定店作獨家發售，各大潮男們要識途呀！

日期：即日至11月7日
地點：香港中環ifc商場中庭

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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