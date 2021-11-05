藤原浩加持Loro Piana 推出最高質Streetwear

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相隔兩地 親子關係反而更好？
時勢造英雄，streetwear潮流何嘗不是？那邊廂美國Virgil Abloh憑街牌Off-White飛上枝頭，成為Louis Vuitton男裝的創作主帥，穩坐世界級男潮第一把交椅呼風喚雨；這邊廂日本streetwear教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）主理的品牌 fragment design，更是聯乘界經常被點燈的的永恒族！
繼Nike、sacai、Moncler和Maserati後，他最新合作單位是意大利羊毛品牌Loro Piana，是次以Capsule系列出現，也是藤原浩破天荒以個人之名來作首度聯乘，對此藤原浩表示：
Loro Piana是樂於接受挑戰的品牌，合作令我感到無比雀躍，過程相當精彩，並將細緻的面料蛻變成不拘性別的第二層肌膚。
教父一口氣推出十多款獨特造型，除了看他如何利用自家顏色DNA（海軍藍色、黑色、炭灰色和白色）與意國Tasmanian Super 150'S等頂級羊毛來作意想不到的火花外，他更以Tsunaghi圖案以作連接（日本傳統文化中Tsunaghi鎖鏈圖案寓意幸福和互動交流）。
此外，還有怎少得抽取Loro Piana的重點DNA駱馬和山羊發揚光大，將兩大動物圖案化並變成印花專屬圖案，玩味十足！這一次於香港開設期間限定店作獨家發售，各大潮男們要識途呀！
日期：即日至11月7日
地點：香港中環ifc商場中庭
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌