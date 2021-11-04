【好去處】M+博物館下周五開幕　明日起接受網上預約參觀

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+將於下周五（12日）正式開放予公眾參觀。從開幕日起計12個月，所有訪客可免費入場參觀展覽（特別展覽和活動除外），市民可於本周五（5日）起在網上預約參觀博物館及參加免費開幕節目。

另外，博物館發言人早前宣布，從開幕日起計12個月內，所有持有效身份證明文件的香港居民可免費參觀M+展廳展覽，今次館方將有關安排擴展至所有訪客，惟特別展覽和節目及戲院放映須另外購票。

本周五可預約參觀

博物館提供網上指定時間預約服務，市民可於11月5日上午10時起，在西九文化區網站、M+網站，或透過「西九文化區」手機應用程式預約開幕後首兩星期（即11月12日至28日）的參觀時段。一連串開幕節目亦將同時在M+網站及「西九文化區」手機應用程式開始接受預約。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

由於預期開幕初期參觀人數較多，M+建議訪客到訪前先預約，並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻才能進入博物館或其展廳。無預約的訪客或可參觀M+，但何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定。而6歲或以下的小童毋須預約，可隨同已預約人士進場。若訪客已成功報名參加M+開幕節目，則毋須另行預約進場，只須在進入M+大樓時出示節目確認電郵。

至於M+會員和贊助人可全年無限次參觀博物館，毋須預約，憑出示會員證可使用專用通道進入博物館。

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App