  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (週三) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Panerai帶頭玩光繪攝影挑戰 細睇Mike Horn最新特別版

博客 17:58 2021/11/03

分享：

來自意大利的Panerai最近於香港舉行「捕捉時間，光繪挑戰」的互動體驗，光繪攝影需於暗黑空間進行，利用長時間曝光拍攝，透過不同動作以「光」繪畫，看似容易但易學難精。始終黑暗中利用天然物料發光，比依賴電力的設備有其可靠及存在的必要，就如專業相機的機械物理，也非智能手機所能取代。

互動體驗室的裝置貫徹品牌夜光功能，於黑暗中以光繪畫的參賽者若脫穎而出，有機會贏取獨家光繪工作坊及品牌自動上鏈錶盒等禮物！（圖片：品牌提供）

大抵你應該意會到Panerai的潛台詞：懂得箇中技術，也須天份與毅力不斷反覆嘗試trial and error方可達至最高境界，如製錶理念如出一轍。官方順勢推介剛到港兩款新錶，包括Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶 （PAM01291）和Piccolo Due MadrePerla珍珠貝母腕錶（PAM01280）。

前者是品牌與大冒險家Mike Horn合作近20年的最新特別版，全球限量500枚，以磨砂鈦金屬錶殼，輕盈卻可抵禦不同嚴峻環境，黑色霧面陶瓷也堅韌耐用，錶背上鐫刻Mike Horn簽名。

Mike Horn最近4次的探險項目包括Arktos、North Pole Winter Expedition、Pangaea及Pole2Pole等，Panerai都全力贊助。 （圖片品牌提供）

Submersible Chrono Flyback Mike Horn Edition錶徑47mm，P.9100自動上鏈機芯，夜光時標及圓點。3時位置設小時計時盤，9時位置設小秒盤，另外錶中央位置設計時指針，防水性能300米。（$156,500/圖片品牌提供）

後者則專為照顧女性顧客的需求而設，選用珍珠貝母中那獨一無二的紋理質感作錶面材質，錶面上照舊於數字、時標和指針沿用耍家的白色夜光塗層，以意國時尚角度把玩不同顏色，今趟則以紅色鱷魚皮錶帶拼玫瑰金錶殼，更添典雅高貴。 

Piccolo Due Madreperla 錶徑38mm，P.900自動上鏈機芯。3日動力儲存。3時位置設日期顯示窗，9點位置另設小秒盤，防水性能30米。（$127,500/圖片品牌提供）

互動體驗《捕捉時間，光繪挑戰》

日期：即日起至11月21日

時間：11:30am-6:30pm（需提前預約）

地址：尖沙咀廣東道2號

查詢：2992 0175

撰文 : 黃鑑江 作者

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

【品味投資】買錶入門　投資名錶4項必備基本知識
今日
【品味投資】買錶入門　投資名錶4項必備基本知識
【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬
2021/10/23
【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬
江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮
2021/10/15
江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮

你可能感興趣

【品味投資】買錶入門　投資名錶4項必備基本知識
今日 17:55
【品味投資】買錶入門　投資名錶4項必備基本知識
【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬
13:00 2021/10/23
【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬
江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮
18:23 2021/10/15
江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮

最新專欄文章 更多

Emporio Armani 40歲生日　推別注Logo紀念系列
2021/10/29
Emporio Armani 40歲生日　推別注Logo紀念系列
Ralph Lauren．BOSS走入棒球場　男人衣櫃的必需品varsity jacket
2021/10/21
Ralph Lauren．BOSS走入棒球場　男人衣櫃的必需品varsity jacket
澳洲Penfolds Grange 70周年紀念　新酒Superblend隆重登場
2021/10/18
澳洲Penfolds Grange 70周年紀念　新酒Superblend隆重登場
江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮
2021/10/15
江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮
豐田小改款The New Prius　免充電混能代步車
2021/10/15
豐田小改款The New Prius　免充電混能代步車
攝影 品牌 消費資訊 運動攀登 鐘錶 消費種類

下一篇文章

料美息上升　兼可免壓測　是時候考慮用定息按揭？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【債市展望】美債收益率低　怎配置固定收益組合？　增新興市場資產可對冲風險
【債市展望】美債收益率低　怎配置固定收益組合？　增新興市場資產可對冲風險
博客 - 【儲蓄保險】短期儲蓄保險回報及流動性比較　5年保證回報率達3.5%係邊份？
【儲蓄保險】短期儲蓄保險回報及流動性比較　5年保證回報率達3.5%係邊份？
博客 - 【寵物保險】減輕寵物醫療開支負擔！5款寵物保險保障大比併
【寵物保險】減輕寵物醫療開支負擔！5款寵物保險保障大比併
博客 - 無得飛換里數做乜？　滙豐EveryMile「申請的意義」
無得飛換里數做乜？　滙豐EveryMile「申請的意義」
博客 - 【美股分析】手術機械人漸普及　醫療機械龍頭ISRG料將破頂
【美股分析】手術機械人漸普及　醫療機械龍頭ISRG料將破頂
博客 - 【ESG】中國金融機構分步走實現碳中和
【ESG】中國金融機構分步走實現碳中和
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款