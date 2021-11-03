Panerai帶頭玩光繪攝影挑戰 細睇Mike Horn最新特別版

來自意大利的Panerai最近於香港舉行「捕捉時間，光繪挑戰」的互動體驗，光繪攝影需於暗黑空間進行，利用長時間曝光拍攝，透過不同動作以「光」繪畫，看似容易但易學難精。始終黑暗中利用天然物料發光，比依賴電力的設備有其可靠及存在的必要，就如專業相機的機械物理，也非智能手機所能取代。

▲ 互動體驗室的裝置貫徹品牌夜光功能，於黑暗中以光繪畫的參賽者若脫穎而出，有機會贏取獨家光繪工作坊及品牌自動上鏈錶盒等禮物！（圖片：品牌提供）

大抵你應該意會到Panerai的潛台詞：懂得箇中技術，也須天份與毅力不斷反覆嘗試trial and error方可達至最高境界，如製錶理念如出一轍。官方順勢推介剛到港兩款新錶，包括Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶 （PAM01291）和Piccolo Due MadrePerla珍珠貝母腕錶（PAM01280）。

前者是品牌與大冒險家Mike Horn合作近20年的最新特別版，全球限量500枚，以磨砂鈦金屬錶殼，輕盈卻可抵禦不同嚴峻環境，黑色霧面陶瓷也堅韌耐用，錶背上鐫刻Mike Horn簽名。

▲ Mike Horn最近4次的探險項目包括Arktos、North Pole Winter Expedition、Pangaea及Pole2Pole等，Panerai都全力贊助。 （圖片品牌提供）

▲ Submersible Chrono Flyback Mike Horn Edition錶徑47mm，P.9100自動上鏈機芯，夜光時標及圓點。3時位置設小時計時盤，9時位置設小秒盤，另外錶中央位置設計時指針，防水性能300米。（$156,500/圖片品牌提供）

後者則專為照顧女性顧客的需求而設，選用珍珠貝母中那獨一無二的紋理質感作錶面材質，錶面上照舊於數字、時標和指針沿用耍家的白色夜光塗層，以意國時尚角度把玩不同顏色，今趟則以紅色鱷魚皮錶帶拼玫瑰金錶殼，更添典雅高貴。

▲ Piccolo Due Madreperla 錶徑38mm，P.900自動上鏈機芯。3日動力儲存。3時位置設日期顯示窗，9點位置另設小秒盤，防水性能30米。（$127,500/圖片品牌提供）

互動體驗《捕捉時間，光繪挑戰》

日期：即日起至11月21日

時間：11:30am-6:30pm（需提前預約）

地址：尖沙咀廣東道2號

查詢：2992 0175