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【大灣區】廣州南沙將設一站式服務平台　港澳工程專業人才可綫上綫下申報職稱

個人增值 17:20 2021/11/03

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日前，國內首部適用於港澳人才的職稱評價管理辦法，即《廣州市南沙區建築和交通工程專業港澳人才職稱評價管理辦法（試行）》正式發布。南沙區內從事建築工程領域及交通工程領域的港澳專業人才，將可申報職稱評價。

當中規定了港澳專業人才申報職稱評審需要滿足的學歷、學位、港澳居民身份、從事技術崗位專業範圍以及職稱評價標準等條件，突破內地與港澳地區在人才評價方面的相關技術阻礙，將更加方便港澳相關專業人才在內地就業創業。

【前海管理局啟動校園招聘　首次設面向港澳人士職位：按此

值得注意的是，《辦法》在職稱評價中試行對執業資格的直接認可。也就是說，已具備一定執業資格的港澳人才最高可直接申報正高級職稱，毋須逐級申報。

例如，具有香港註冊專業工程師、註冊規劃師、註冊建築師或註冊專業測量師，取得註冊資格後，從事專業技術工作滿5年可以不受學歷、資歷等條件的限制，直接申報副高級職稱。

據悉，為進一步完善《辦法》配套服務，南沙將設立「粵港澳大灣區職稱和職業資格業務一站式服務平台」，港澳專業人才可在綫上、綫下申報職稱。

 

責任編輯：鄭樂怡

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