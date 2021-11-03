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【收息股】內銀股第三季季績已出爐　股息率最高逾9厘

藍籌股 16:46 2021/11/03

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踏入11月，眾多內銀股已公布第三季業績，整體的盈利表現都優於市場預期。而內銀股一向都是收息一族的選擇，以下將為大家比較一下多間內銀股的股息率表現。

■內銀股股息率比較■
（按股息率低至高排列）

    點擊圖片放大
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股息率最高逾9

在眾多內銀股之中，重慶農村商業銀行 （03618） 的股息率最高，達9.6%。該行在中國農村商業銀行具領先地位，主要業務包括金融業務、小微金融業務、零售金融業務、金融市場業務。而在最近公布的第三季業績中，其營業收入及盈利按年分別錄11.9%及16.7%。

其股價在今年2月曾見3.7元高位，但自5月底起股價一直下跌，自9月中起股價一直維持在2.7至2.8元水平。

另一隻股息率逾9%的內銀股為光大銀行 （06818） ，股息率達9.2%。其第三季業績同樣不俗，經營收入及純利分別按年增長9.4%及18.5%。

四大內銀股股息率逾7

四大國有銀行的股息率均在7%以上。當中，中國銀行 （03988） 的股息率最高，達8.6%，第三季營業收入按年增長6.8%，盈利按年增13.2%。農業銀行 （01288） 的股息率同樣逾8%，達8.3%。

至於工商銀行 （01398） 及建設銀行 （00939） 的股息率均達7.4%。市場分析指，兩間內銀的第三季業績均符合預期，並認為工商銀行的基本因素穩定，建行的資產質素亦正持續改善。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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銀行 農業銀行（01288） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 重慶農村商業銀行（03618） 建設銀行（00939） 收息股

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