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【大閘蟹】壹玖肆陸1946晚市大閘蟹放題每位$498　配特色薑雞尾酒

精明消費 13:35 2021/11/04

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現在是大閘蟹當造的季節，一邊吃肥美的蟹膏，一邊喝花雕酒就最「夾」了。不過，原來太雕酒也是大閘蟹的好拍檔之一。

「壹玖肆陸 1946」酒吧餐廳推出晚市大閘蟹放題。放題除了任食 4 至 5 両重的大閘蟹，亦有多款菜式例如蟹粉意大利粉、有機糙米飯糰，小食拼盤可供選擇。同時，顧客可品嚐浙江省紹興出產的咸亨太雕酒。太雕酒的顏色為深紅色，味道較甜，飲用時要以水浴加熱至45度，酒味就會更加突出。

另一方面，該餐廳用味道辛辣的薑調製出多款"Ginger Trio"雞尾酒。包括用蘋果汁、檸檬汁、蜜糖、蛋白和薑混合而成的"Just For You"；"TD Planet" 以咸亨太雕酒為基酒，再配沖繩黑糖， 薑啤及新鮮薑。至於"1946's Hotspot"，則有檸檬汁、蜜糖和威士忌，再加入薑汁、紅茶與薑。放題套餐亦包括雞尾酒，顧客吃完蟹之後，可選擇喝一杯驅除蟹毒。每杯雞尾酒單點價錢為88元。

此大閘蟹放題每位498元，另收加一服務費，並只接受兩位或以上顧客預訂。詳情請向餐廳查詢。

 

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大閘蟹放題價錢:每位498元 , 另收加一服務費  (接受兩位起預訂)

供應日期: 即日至12月1日，晚市供應

 

壹玖肆陸 1946

地址：灣仔軒尼詩道353號地下

訂座電話：27552468

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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