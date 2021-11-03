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【退休理財】人老心不老　4個原因退休後應該要繼續工作　保持社交生活很重要

博客 18:50 2021/11/03

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退休的概念正在發生變化，有些人40多歲就退休，有人到65歲才退休，但不論步伐如何，你可能會想在退休後繼續工作。

1. 遙距工作變得無處不在

現時毋須離開自己的家就可以工作，這讓我們更加容易保留在職場繼續工作。多數人對傳統工作中最大的抱怨之一是返工放工要花時間搭車，遙距工作就可節省時間。現在即使你在財務上準備好退休，也有理由繼續工作，因為遙距兼職工作可以為你提供巨大的靈活性，並帶來額外收入的好處。

你可以選擇一些配合到自己時間又喜歡的工作，再不用單純為錢去犧牲享受生活的時間。

2. 增加少量收入很重要

雖然你應在職業生涯中積累了足夠資產去應付退休，但即使兼職收入並不多，有更多的錢只是意味着退休後有更多選擇，所以不要認為小錢是不重要的。

3. 繼續貢獻社會

雖然部分退休人士很幸運擁有充滿活力的社交生活，但實際上相當多的人是從工作中獲得大部分社交互動。保持強大社會關係的人更有可能活得更開心及長壽，也可獲得更高的生活滿意度。這就是為甚麼兼職工作可能是有意義的，特別是如果你沒有特別參與其他活動。

4. 安全退休面臨許多威脅

當談財務狀況時，我們經常會發現自己處於一個相當令人不安的時刻。例如，以幾乎任何指標衡量的美股都是昂貴，而港股又經常下跌。近日通脹在全球有所升溫，這會蠶食資產的購買力。退休後工作可以為退休計劃增加另一層安全保障。如果你有能力和意願，增加另一個收入來源似乎是一件輕而易舉的事，尤其是在這個時候更有需要。

用時間換取金錢回報對每個人都有不同的意義，然而，到你擁有足夠的錢，從全職工作中退休後，工作的性質會變得有所不同，即使是保持某種形式的有償工作，在心理上及財務上也可帶來好處。

 

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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