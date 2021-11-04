【消費優惠】Beard Papa's香港20周年慶 泡芙8折優惠只限4日 精明消費 10:30 2021/11/04 分享： 泡芙專門店Beard Papa's慶祝在香港開店20周年，11月4日至7日期間，全部泡芙有8折優惠，此優惠只適用於正價貨品。詳情可瀏覽Beard Papa's Facebook專頁。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】M+博物館下周五開幕 明日起接受網上預約參觀 今日 【好去處】M+博物館下周五開幕 明日起接受網上預約參觀 【消費優惠】Lululemon官網限時優惠 運動服低至280元 兼有免費送貨 今日 【消費優惠】Lululemon官網限時優惠 運動服低至280元 兼有免費送貨 【好去處】免費入場 買有機水產 本地有機水產節11月7日赤柱舉行 2021/11/03 【好去處】免費入場 買有機水產 本地有機水產節11月7日赤柱舉行 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月3日） 2021/11/03 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月3日） 【消費優惠】四季悅日式放題每位$388 2小時任飲任食再送$400現金券 2021/11/03 【消費優惠】四季悅日式放題每位$388 2小時任飲任食再送$400現金券 飲食優惠 付款優惠 著數優惠