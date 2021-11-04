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【消費優惠】Beard Papa's香港20周年慶　泡芙8折優惠只限4日

精明消費 10:30 2021/11/04

分享：

泡芙專門店Beard Papa's慶祝在香港開店20周年，11月4日至7日期間，全部泡芙有8折優惠，此優惠只適用於正價貨品。詳情可瀏覽Beard Papa's Facebook專頁

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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