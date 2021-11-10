【退休規劃】想過快樂退休生活？　由4個方法做起

不少人會為自己退休生活作規劃，準備退休儲備以應付日後開支。相信很多人都有疑問，到底要儲多少錢才可應付退休後的開支？如果有愈多錢，是否代表退休生活愈快樂？

根據CNBC報道，財務策劃師、《What the Happiest Retirees Know》作者Wes Moss指出，在初期儲蓄階段，累積愈多錢會愈易感到快樂，但隨着儲蓄金額上升，影響會漸趨平穩。根據Moss調查所得，他發現若有50萬美元（約389萬港元）的退休儲備，對快樂影響會趨向平穩。如果你想日後有快樂退休生活，可以由以下4個方法做起。

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1. 還清按揭貸款

Moss曾經進行一項調查，結果顯示， 在退休後5年內還清按揭貸款的人，比沒有還清貸款的人較易感到快樂。 他表示，還清按揭對心理層面帶來的影響，或者遠超過金錢方面的影響。

2. 立即開始儲蓄

充足的積蓄無疑可以讓你過快樂退休生活，《Happy Money: The Science of Happier Spending》共同作者Elizabeth Dunn表示，儲蓄亦會讓人感到快樂。

不少人認為儲蓄屬難事，只因不少人把儲蓄目標訂得太大。Dunn認為，可以把儲蓄目標拆細，一步一步慢慢培養儲蓄習慣。當你建立起儲蓄習慣後，就可以逐步增加儲蓄比例，及早完成退休所需儲備。

3. 擁多種收入來源

Moss指出，就心理層面而言，有多個收入來源總比1個好，即使多個收入來源合共所賺的錢是一樣。當你擁有多個收入來源，而非僅靠一份工作收入時，你也會較為安心。

除了靠退休戶口及投資戶口的收入外，他認為擁有出租物業是 退休後賺取額外收入的好方法。 此外，他亦建議可將做兼職以及可以把興趣轉化為收入，如攝影及珠寶製作等。

4. 錢要花在對的地方

不少人對退休生活有不同的想像，不過現實與理想總是有差距。 美國金融服務大學財富管理教授兼 財務策劃師 Michael Finke表示，當你去度假時，可能覺得在沙灘的生活很美好，不過一旦你搬到沙灘生活，情況就變得 截然不同 ，你會感到無聊。

對退休人士而言，比起物質生活，人與人之間的關係可能更為重要。他續指， 購買耐用品、汽車、衣服和禮物等物品並不會顯著增加退休生活的滿意度。 Finke的研究發現，讓 退休人士感到最快樂的事情，反而是花錢跟別人進行社交活動。 他指出，即使是做同一件事情， 在工作時候會讓我們感到快樂，但退休後卻不一定會感到快樂。

責任編輯：曹佩鈞

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