  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (週三) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民澳洲】天氣好　戶外活動多　網民列7個原因移民應首選澳洲

澳紐 18:25 2021/11/03

分享：

澳洲為港人推出「避風港」政策，英國、加拿大亦有向港人放寬移民資格，因而有不少港人都有計劃移民。有網民在討論區上發帖表示，如果港人想移民，在眾多國家中，澳洲絕對是香港人的首選。他列出7個原因解釋，例如日照時間長、有沿海城市等，獲一眾網民認同。

該網民表示自己居住在澳洲悉尼已有5年，覺得澳洲是香港人的移民天堂，因為他認為港人普遍不太喜歡寒冷天氣，而澳洲四季與香港有九成相似，完全不用重新適應當地天氣，因此力推澳洲予網民。他指「移咗民先會知天氣嘅重要性」，澳洲天氣相比英國、美國及加拿大更宜人，理應更多人選擇澳洲，但眼見許多人討論移民時都會數落澳洲至一文不值，只提及移民英美加，於是就列出7個原因，為澳洲「平反」。

■網民列港人移民應首選澳洲7大原因■

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

不少網民都認同樓主所言，認為澳洲除了氣候宜人，亦非常宜居。有曾居住過在澳洲黃金海岸（Gold Coast）的網民更表示，當地交通方便，平日可以去行山、露營、看日出，簡直是人間天堂。

不過，並非人人都賣帳。澳洲以有多樣化昆蟲為名，蝙蝠、蟑螂、飛蟻、蜘蛛隨處可見，當地的昆蟲除了比一般的巨型，有部分更帶有毒性，許多網民只看相片都已經嚇破膽，直言因為怕昆蟲而不會選擇移民澳洲。

■網民認同樓主觀點■

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

■網民反駁樓主觀點■

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

如果你要移民，你又會否首選澳洲？

【澳洲新增2項港人永居簽證 合資格在澳港人明年3月起可申請：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 移民攻略

最新專欄文章 更多

【移民加拿大】溫哥華餐飲業職位空缺達13萬個　餐廳年薪31萬請洗碗工
今日
【移民加拿大】溫哥華餐飲業職位空缺達13萬個　餐廳年薪31萬請洗碗工
【移民澳洲】澳洲新增2項港人永居簽證　合資格在澳港人明年3月起可申請
2021/11/02
【移民澳洲】澳洲新增2項港人永居簽證　合資格在澳港人明年3月起可申請
【寵物移民】帶毛孩移民前要知4個問題　寵物移民搵中介留意收費細節
2021/10/26
【寵物移民】帶毛孩移民前要知4個問題　寵物移民搵中介留意收費細節
【移民加拿大】加國便利港人移民簽證　首4個月收3,481份申請
2021/10/25
【移民加拿大】加國便利港人移民簽證　首4個月收3,481份申請
美國最新「臨時避風港」安排　允在美港人申請工作許可
2021/10/21
美國最新「臨時避風港」安排　允在美港人申請工作許可
黃金海岸 悉尼 網上討論區 退休 移民 香港 澳洲

下一篇文章

【移民加拿大】溫哥華餐飲業職位空缺達13萬個　餐廳年薪31萬請洗碗工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】女護士棄港高薪移民南澳　生活更高質　尋回工作意義
【移民澳洲】女護士棄港高薪移民南澳　生活更高質　尋回工作意義
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
【移民澳洲】澳洲擴大避風港計劃　持BNO港人可獲延長簽證至5年
【移民澳洲】澳洲擴大避風港計劃　持BNO港人可獲延長簽證至5年
【移民澳洲】澳洲8大城市樓價邊度最低？　最平平均335萬買千呎獨立屋
【移民澳洲】澳洲8大城市樓價邊度最低？　最平平均335萬買千呎獨立屋
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【移民澳洲】澳洲新增2項港人永居簽證　合資格在澳港人明年3月起可申請
【移民澳洲】澳洲新增2項港人永居簽證　合資格在澳港人明年3月起可申請
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款