【移民澳洲】天氣好　戶外活動多　網民列7個原因移民應首選澳洲

澳洲為港人推出「避風港」政策，英國、加拿大亦有向港人放寬移民資格，因而有不少港人都有計劃移民。有網民在討論區上發帖表示，如果港人想移民，在眾多國家中，澳洲絕對是香港人的首選。他列出7個原因解釋，例如日照時間長、有沿海城市等，獲一眾網民認同。

該網民表示自己居住在澳洲悉尼已有5年，覺得澳洲是香港人的移民天堂，因為他認為港人普遍不太喜歡寒冷天氣，而澳洲四季與香港有九成相似，完全不用重新適應當地天氣，因此力推澳洲予網民。他指「移咗民先會知天氣嘅重要性」，澳洲天氣相比英國、美國及加拿大更宜人，理應更多人選擇澳洲，但眼見許多人討論移民時都會數落澳洲至一文不值，只提及移民英美加，於是就列出7個原因，為澳洲「平反」。

■網民列港人移民應首選澳洲7大原因■

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不少網民都認同樓主所言，認為澳洲除了氣候宜人，亦非常宜居。有曾居住過在澳洲黃金海岸（Gold Coast）的網民更表示，當地交通方便，平日可以去行山、露營、看日出，簡直是人間天堂。

不過，並非人人都賣帳。澳洲以有多樣化昆蟲為名，蝙蝠、蟑螂、飛蟻、蜘蛛隨處可見，當地的昆蟲除了比一般的巨型，有部分更帶有毒性，許多網民只看相片都已經嚇破膽，直言因為怕昆蟲而不會選擇移民澳洲。

■網民認同樓主觀點■

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■網民反駁樓主觀點■

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如果你要移民，你又會否首選澳洲？

【澳洲新增2項港人永居簽證 合資格在澳港人明年3月起可申請：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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