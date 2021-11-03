▲ 【港鐵積分】港鐵Mobile App積分今日到期 換領免費車程商戶優惠要快手

港鐵Mobile App積分推廣優惠期由2021年5月6日至10月31日，而獎賞換領今日（11月3日）到期。如果大家仲有積分喺手，就要記得喺今日之內換領禮品！只要於MTR Mobile App上內選擇「換領」，便會見到4大優惠，包括港鐵車程優惠、港鐵商場電子現金禮券、商戶電子禮券及港鐵精品，馬上睇睇優惠內容啦!

1. 港鐵車程優惠

分別有兩種港鐵車程優惠選擇，可以於數碼服務站換領或者經八達通App領取。

3000積分：10元車費折扣優惠

6000積分：免費車程

八達通App禮品必須經八達通App領取。智能電話須具備八達通拍卡功能，並已下載最新版本的八達通App。

選擇於數碼服務站換領的話，須於港鐵站內非付費區的數碼服務站（羅湖站、落馬洲站、香港站及美孚站內付款區內的數碼服務站除外）。

2. 港鐵商場電子現金禮券

港鐵商場電子現金禮券只限在港鐵站內分店使用。

12,000積分：鴻福堂20元電子禮券、聖安娜餅屋25元電子禮券及7-Eleven 20元電子禮券

3. 商戶電子禮券

商戶電子禮券須於今年內12月31日或之前使用。

20,000積分：港鐵商場50元時裝及美容電子禮券

25,000積分：港鐵商場50元電子禮券

35,000積分：港鐵商場100元電子禮券

4. 港鐵精品

鍾意港鐵精品仲可以換領價值256元的港鐵載客列車模型套裝。

42,000積分：價值256元模型套裝，包括

- 金屬港鐵載客列車模型機場快綫1部

- 「鐵仔」迷你散紙包2個（隨機發貨）

尚有其他禮品選擇，詳情請參考MTR Mobile App。

責任編輯：區祖飛

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