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【消費優惠】富臨宵夜$1羊腩煲　Klook訂富豪九龍酒店自助餐買1送1

精明消費 07:00 2021/11/04

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 富臨：宵夜$1羊腩煲

富臨推出宵夜1蚊古法羊腩煲，於晚上8時30分後全綫富臨分店供應。2至4位客人可享用1煲，5位以上可享用2煲，此優惠不可與其他優惠同時使用。

    點擊圖片放大

另外，客人可與任食火鍋同時享用，火鍋放題於晚上8時30分開始，星期一至五成人每位165元；星期六日及公眾假期成人每位185元。現在只要網上訂購火鍋放題及付款，每位即送杞子桂花糕乙件，送完即止。

富臨分店地址

2. Klook：富豪九龍酒店自助餐買一送一

Klook推出雙11優惠，由即日起至11月11日，於Klook網站訂購富豪九龍酒店雅廊咖啡室自助餐，可享買1送1優惠。

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    • +2

地址：香港九龍尖沙咀麼地道71號B1

訂購網站

3. KFC：好味速遞椒鹽雞4人餐8折

由即日起至11月30日，KFC推出好味速遞椒鹽雞4人餐8️折優惠，折後只需231.2元，更免運費。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

優惠只適用於香港KFC好味速遞，不適用於KFC好味速遞預約自取、堂食、外賣自取、手機點餐或自助點餐機。

KFC好味速遞椒鹽雞4人餐包括：

  • 4件椒鹽雞
  • 4件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞
  • 8件椒鹽雞翼
  • 2客辣汁蘑菇香飯／家鄉雞皇飯
  • 格格脆薯塊
  • 2客粟米杯
  • 2客菜絲沙律（普通）
  • 4件經典葡撻

KFC 好味速遞

 

撰文：hket小編

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