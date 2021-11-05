【品味投資】Cartier卡地亞4萬元以下女裝錶有咩選擇？

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Cartier是著名珠寶鐘錶品牌，它的手飾名錶無論是款式或價格都是高檔次。想睇睇入門級？以下為大家整合了Cartier品牌4萬元內的女士名錶款式，除了可以為自己「裝身」，說不定還能保值，甚至有增值潛力。
1. TANK系列
TANK MUST腕錶 (皮革)
石英機芯，精鋼錶殼，珠粒裝飾錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，銀色錶盤，藍鋼劍形指針，黑色粒面小牛皮錶帶，精鋼針扣式錶扣。
小型款
大型款
TANK MUST腕錶
石英機芯。精鋼錶殼，珠粒裝飾錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，銀色錶盤，藍鋼劍形指針，精鋼錶鏈。
小型款
大型款
TANK FRANÇAISE腕錶
石英機芯，精鋼錶殼，八邊形錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，銀色粒紋錶盤，藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面，精鋼錶鏈。此腕錶有一特別款式，採用了粉紅色珍珠母貝錶盤，只有小型款。
小型款
中型款
小型款
TANK AMÉRICAINE腕錶
石英機芯。精鋼錶殼，八邊形錶冠，鑲嵌1顆合成藍色尖晶石，銀色錶盤，藍鋼劍形指針，亮面海軍藍色鱷魚皮錶帶，合成藍色尖晶石，針扣式錶扣。
2. BALLON BLEU DE CARTIER腕錶系列
Ballon Bleu de Cartier腕錶
28毫米，石英機芯。精鋼錶殼，凹槽式錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，銀色珠光錶盤，羅馬數字時標，藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面，精鋼錶鏈。
3. Panthère de Cartier系列
Panthère de Cartier腕錶
石英機芯。精鋼錶殼及錶鏈，八邊形錶冠，鑲嵌1顆合成藍色尖晶石。銀色錶盤，藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面。
迷你款
小型款
石英機芯。精鋼錶殼，錶冠鑲嵌1顆藍色合成尖晶石，銀色錶盤，藍鋼劍形指針，精鋼錶鏈。
中型款
4. SANTOS DE CARTIER系列
SANTOS-DUMONT腕錶
耐用石英機芯（約6年）。精鋼錶殼，珠粒裝飾錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成藍色尖晶石，磨砂銀色錶盤帶陽光射綫紋飾，羅馬數字時標，藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面，海軍藍色鱷魚皮錶帶，精鋼針扣式錶扣。
小型款
大型款
責任編輯：區祖飛
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欄名 : 品味投資