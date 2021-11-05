【品味投資】Cartier卡地亞4萬元以下女裝錶有咩選擇？

Cartier是著名珠寶鐘錶品牌，它的手飾名錶無論是款式或價格都是高檔次。想睇睇入門級？以下為大家整合了Cartier品牌4萬元內的女士名錶款式，除了可以為自己「裝身」，說不定還能保值，甚至有增值潛力。

1. TANK系列

TANK MUST腕錶 (皮革)

石英機芯，精鋼錶殼，珠粒裝飾錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，銀色錶盤，藍鋼劍形指針，黑色粒面小牛皮錶帶，精鋼針扣式錶扣。

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小型款

價格：20,500元

錶殼尺寸：29.5ｘ22毫米

厚度：6.6毫米

防水：深度3巴（約30米）

大型款

價格：21,600元

錶殼尺寸：33.7ｘ25.5毫米

厚度：6.6毫米

防水：深度3巴（約30米）

TANK MUST腕錶

石英機芯。精鋼錶殼，珠粒裝飾錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，銀色錶盤，藍鋼劍形指針，精鋼錶鏈。

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小型款

價格：23,400元

錶殼尺寸：29.5ｘ22毫米

厚度：6.6毫米

防水：深度3巴（約30米）

大型款

價格：24,500元

錶殼尺寸：33.7ｘ25.5毫米

厚度：6.6毫米

防水深度3巴（約30米）

TANK FRANÇAISE腕錶

石英機芯，精鋼錶殼，八邊形錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，銀色粒紋錶盤，藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面，精鋼錶鏈。此腕錶有一特別款式，採用了粉紅色珍珠母貝錶盤，只有小型款。

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小型款

價格：27,700元

錶殼尺寸：25ｘ20毫米

厚度：6.15毫米

防水深度：3巴（約30米）

中型款

價格：32,400元

錶殼尺寸：30ｘ25毫米

厚度：6.65毫米

防水深度：3巴（約30米） ▼ 點擊圖片放大

小型款

價格：29,300元

錶殼尺寸：25ｘ20毫米

厚度：6.15毫米

防水深度：3巴（約30米）

TANK AMÉRICAINE腕錶

石英機芯。精鋼錶殼，八邊形錶冠，鑲嵌1顆合成藍色尖晶石，銀色錶盤，藍鋼劍形指針，亮面海軍藍色鱷魚皮錶帶，合成藍色尖晶石，針扣式錶扣。

▼ 點擊圖片放大 價格：34,400元

錶殼尺寸：34.80ｘ19.00毫米

厚度：6.50毫米

防水深度：3巴（約30米/100英尺）

2. BALLON BLEU DE CARTIER腕錶系列

Ballon Bleu de Cartier腕錶

28毫米，石英機芯。精鋼錶殼，凹槽式錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，銀色珠光錶盤，羅馬數字時標，藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面，精鋼錶鏈。

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價格：38,000元

錶殼尺寸：28.6毫米（直徑）

厚度：9.35毫米

防水深度：30米／100英呎

3. Panthère de Cartier系列

Panthère de Cartier腕錶

石英機芯。精鋼錶殼及錶鏈，八邊形錶冠，鑲嵌1顆合成藍色尖晶石。銀色錶盤，藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面。

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迷你款

價格：26,100元

錶殼尺寸：25ｘ21毫米

厚度：6毫米

防水深度：3巴（約30米）

小型款

石英機芯。精鋼錶殼，錶冠鑲嵌1顆藍色合成尖晶石，銀色錶盤，藍鋼劍形指針，精鋼錶鏈。

價格：30,900元

錶殼尺寸：22ｘ30毫米

厚度：6毫米

防水深度：3巴（約30米）

中型款

價格：39,000元

錶殼尺寸：27ｘ37毫米

厚度：6毫米

防水深度：3巴（約30米）

4. SANTOS DE CARTIER系列

SANTOS-DUMONT腕錶

耐用石英機芯（約6年）。精鋼錶殼，珠粒裝飾錶冠，鑲嵌1顆凸圓形合成藍色尖晶石，磨砂銀色錶盤帶陽光射綫紋飾，羅馬數字時標，藍鋼劍形指針，藍寶石水晶鏡面，海軍藍色鱷魚皮錶帶，精鋼針扣式錶扣。

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小型款

價格：29,900元

錶殼尺寸：38ｘ27.5毫米

厚度：7.3毫米

防水深度：3巴（約30米）

大型款

價格：31,900元

錶殼尺寸：43.5ｘ31.4毫米

厚度：7.3毫米

防水深度：3巴（約30米）

責任編輯：區祖飛

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