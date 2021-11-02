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【消費優惠】港鐵商場派850萬元電子優惠券　下周一MTR手機程式開搶（附領取優惠券步驟）

精明消費 19:00 2021/11/02

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港鐵旗下指定商場攜手推出「一Click即搶全城賞」推廣活動，送出850萬元、超過2萬個電子優惠券名額，MTR Mobile登記用戶可於11月8日下午2時起，於MTR Mobile應用程式搶高達900元電子優惠券。

【AlipayHK在港首推雙11多重賞 每日限量派$11.11利是及逾百萬商戶優惠券：按此

由11月8日下午2時起，用戶可透過MTR Mobile可於「我的獎賞」以先到先得形式，領取港鐵商場電子優惠券，400元指定類別電子優惠券（名額2萬個）及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券（名額1,000個），先到先得，送完即止。是次活動的優惠券適用於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。

■領取優惠券步驟■

    點擊圖片放大

成功領取後將有確認記錄，只需於「禮品」及「有效」頁内即可查看電子優惠券，港鐵商場400元電子優惠券（4張100元電子優惠券），分別適用於「時裝、皮鞋及手袋、運動用品、童裝、視光用品」、「美容」、「電器及電訊」及「鐘錶及首飾」類別商戶（每個類別各乙張），每張優惠券消費滿400元方可作100元使用；港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別商戶，消費滿2,000元方可作500元使用。每位登記用戶最多可以領取港鐵商場400元電子優惠券乙套及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券乙張。

由11月15日起至明年1月，港鐵旗下商場更推出人氣電子產品及聖誕禮物五連賞。MTR Mobile用戶以MTR分換領參加通行證，於指定期間在參與商戶消費滿指定金額，即可用優惠價換領指定禮品，當中包括iPhone 13（256GB），數量有限，先到先得。此外，11月4日起，於場內指定時裝及美容商戶消費更有5倍商場積分。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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