【美股分析】11月美國傳統銷售旺季　市場料美股持續向好

惠峰國際董事張玉峰就美國股市11月市況發表觀點，認為聯儲局預言會縮減買債規模，但消息並未令市場產生疑慮，三大指數均於11月首個交易日創出新高，加上11月美國踏入傳統銷售旺季，估計美股仍持續向好。

他指出，美股科技股五大巨頭（FAAMG）業績強差人意，同時受累於反壟斷法訴訟及晶片荒影響，暫時不宜沾手。當中蘋果公司（美：APPL）的訂單雖多，但要留意在供應鏈缺失情況持續下，供貨量未必跟上年底銷售旺季的銷情，或對股價構成壓力。

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另外，facebook（美：FB）改名meta，冀建立自家的沉浸式數字世界，消息吸引了大批資金追捧，惟其道路漫長，熱潮是否能持續仍為未知之數，而廣告投放的問題仍未解決，建議投資者再稍作觀察。

受惠於租車龍頭Hertz十萬輛電動車的訂單，Tesla（美：TSLA）股價再創新高突破1,200美元大關，惟張玉峰認為只是短期資金大量流入炒上，現時股價對比市值屬太高，股價最終將回落，建議投資者「見好就收」，不宜高追。

短炒可留意比特幣交易所BAKKT

投資者若想短期獲利，可留意比特幣交易所及期貨BAKKT（美：BKKT），公司早前宣布與Mastercard合作，為Mastercard支付網路下的數千家銀行和數百萬商戶提供虛擬貨幣支付服務，整體前景良好及具前瞻性。公司基本因素不俗，惟股價波動性大，多散戶於高位獲利再於低位進場，建議於37至40美元區間可進場，50美元左右離場，並提醒投資者需衡量自己的風險承受能力。

個別板塊方面，持續看好科技板塊如微軟（美：MSFT）、Adobe（美：ADBE）；金融股如高盛（美：GS）。新興板塊則可留意太空科技股Rocket Lab（美：RKLB），主要由於公司已經擁有可靠的小型火箭發射器，並在衛星通訊和相關組件方面取得了非常不錯的進展。

責任編輯：鄭樂怡

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