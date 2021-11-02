  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】香港美酒佳餚巡禮開鑼　Wine-cation連下午茶最平573元起

精明消費 18:50 2021/11/02

分享：

第12屆「香港美酒佳餚巡禮」正式開鑼，活動將會持續一個月時間，市民可購票通選購品味通行證，於中環、堅尼地城、灣仔及尖沙嘴四區約50間指定餐廳酒吧，享用優惠及期間限定美酒小食。與此同時，旅發局更推出「美酒佳餚宅度假」（Wine-cation），逾20間參與酒店合作推出11月期間限定住宿計劃，由500多元至4,000多元不等。

【Pier 1929 X 香港航空Fly-teacation下午茶 參加抽獎贏大阪北海道來回機票：按此

持品味通行證可享優惠

市民可於即日起於購票通選購250元或500元品味通行證，250元可獲5張品味券，而500元則可獲得10張品味券，2隻酒杯及餐飲電子優惠券。持有品味券就能於11月內以優惠價，於中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀約50間餐廳酒吧享用期間限定餐單，部分折扣低至半價。只要將品味券透過Google Pay或Apple Pay加入虛擬錢包，就能讓有關餐廳掃描二維碼使用。如果沒有以上兩種虛擬錢包，市民亦可下載或打印確認電郵中的二維碼使用。

    點擊圖片放大

Wine-cation最平573元起

此外，旅發局更推出「美酒佳餚宅度假」（Wine-cation），逾20間參與酒店合作推出11月期間限定住宿計劃，當中最便宜的由悦品酒店‧荃灣提供，包括入住豪華悦品客房一晚、享用花語下午茶（2位用）及氣泡酒2杯，二人費用由573元起。

【海洋公園新推家森親子營 3,490元見樹懶／公園紮營玩2日1夜：按此

而最昂貴的是柏寧酒店，美酒佳餚住宿體驗由4,888元起，包括一晚住宿連免費客房升級至尊貴豪華行政客房、享用指定二人六道菜套餐連侍酒師餐酒配對、行政尊尚禮遇和服務（二位）、免費參加酒店體驗班等。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】港鐵商場派850萬元電子優惠券　下周一MTR手機程式開搶（附領取優惠券步驟）
今日
【消費優惠】港鐵商場派850萬元電子優惠券　下周一MTR手機程式開搶（附領取優惠券步驟）
【Staycation】恒生信用卡ｘTrip.com推Cash Dollars即扣再賺
今日
【Staycation】恒生信用卡ｘTrip.com推Cash Dollars即扣再賺
【消費優惠】余仁生「雙11狂歡前夕」　新登記會員送$311網店優惠券
今日
【消費優惠】余仁生「雙11狂歡前夕」　新登記會員送$311網店優惠券
【消費優惠】TWIST網店限時會員閃購優惠　指定名牌手袋最平$688／個
今日
【消費優惠】TWIST網店限時會員閃購優惠　指定名牌手袋最平$688／個
【雙11】AlipayHK在港首推雙11多重賞　每日限量派$11.11利是及逾百萬商戶優惠券
2021/11/01
【雙11】AlipayHK在港首推雙11多重賞　每日限量派$11.11利是及逾百萬商戶優惠券
酒店 住宿 好去處 旅發局 下午茶

上一篇文章

【消費優惠】港鐵商場派850萬元電子優惠券　下周一MTR手機程式開搶（附領取優惠券步驟）

下一篇文章

【Staycation】恒生信用卡ｘTrip.com推Cash Dollars即扣再賺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【好去處】中環∙石板街酒店素食下午茶ｘ彩妝體驗　綫上預訂9折優惠
【好去處】中環∙石板街酒店素食下午茶ｘ彩妝體驗　綫上預訂9折優惠
【雙11】淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元
【雙11】淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元
【雙11】AlipayHK在港首推雙11多重賞　每日限量派$11.11利是及逾百萬商戶優惠券
【雙11】AlipayHK在港首推雙11多重賞　每日限量派$11.11利是及逾百萬商戶優惠券
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至11月1日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至11月1日）
【5000元消費券】OK便利店用八達通拎第二期消費券　送合共$20現金券（附優惠詳情）
【5000元消費券】OK便利店用八達通拎第二期消費券　送合共$20現金券（附優惠詳情）
今日優惠精選 - 【消費優惠】雙11優惠：Dyson指定產品低至73折　萬寧網店精選產品$11
【消費優惠】雙11優惠：Dyson指定產品低至73折　萬寧網店精選產品$11