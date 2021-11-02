【好去處】香港美酒佳餚巡禮開鑼　Wine-cation連下午茶最平573元起

第12屆「香港美酒佳餚巡禮」正式開鑼，活動將會持續一個月時間，市民可購票通選購品味通行證，於中環、堅尼地城、灣仔及尖沙嘴四區約50間指定餐廳酒吧，享用優惠及期間限定美酒小食。與此同時，旅發局更推出「美酒佳餚宅度假」（Wine-cation），逾20間參與酒店合作推出11月期間限定住宿計劃，由500多元至4,000多元不等。

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持品味通行證可享優惠

市民可於即日起於購票通選購250元或500元品味通行證，250元可獲5張品味券，而500元則可獲得10張品味券，2隻酒杯及餐飲電子優惠券。持有品味券就能於11月內以優惠價，於中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀約50間餐廳酒吧享用期間限定餐單，部分折扣低至半價。只要將品味券透過Google Pay或Apple Pay加入虛擬錢包，就能讓有關餐廳掃描二維碼使用。如果沒有以上兩種虛擬錢包，市民亦可下載或打印確認電郵中的二維碼使用。

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Wine-cation最平573元起

此外，旅發局更推出「美酒佳餚宅度假」（Wine-cation），逾20間參與酒店合作推出11月期間限定住宿計劃，當中最便宜的由悦品酒店‧荃灣提供，包括入住豪華悦品客房一晚、享用花語下午茶（2位用）及氣泡酒2杯，二人費用由573元起。

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而最昂貴的是柏寧酒店，美酒佳餚住宿體驗由4,888元起，包括一晚住宿連免費客房升級至尊貴豪華行政客房、享用指定二人六道菜套餐連侍酒師餐酒配對、行政尊尚禮遇和服務（二位）、免費參加酒店體驗班等。

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責任編輯：李瑩

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