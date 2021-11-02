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無得飛換里數做乜？　滙豐EveryMile「申請的意義」

個人增值 19:15 2021/11/02

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回應3：其實唔換Miles，Keep番RC都得個喎！大家有無留意呢？

其實呢，呢張EveryMile卡係可以唔換Miles的；或者精準啲講，大家係可以睇住個環球飛行情況嚟決定要唔要換Miles，因為呢張卡其實係先賺Reward Cash（RC），再自行將RC轉做Miles的！

呢度就要講吓滙豐近年嘅「信用卡獎賞消費機制」（行內Jargon叫Burning system，相對於賺分機制Earning system）啦。

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滙豐嘅玩法一直唔似渣打咁直接外判整個Reward system畀Asia Miles。

渣打Cathay卡嘅玩法係客戶嘅消費獎賞直接以Miles呈現，而無經過過甚麼SC Dollar一類獎賞貨幣。因為一開始Earning已經係AsiaMiles，又因為AsiaMiles係一個渣打以外嘅獨立平台，所有Burning嘅動作不論係換機票、換禮品定慈善捐款，都已經同渣打無關係了。

其實唔單止係Cathay卡，渣打連開戶口、做定期等等嘅基礎銀行服務都會用AsiaMiles作為獎勵貨幣，始終維護Burning system都要成本，Outsource個工作畀AsiaMiles一類嘅獎勵平台，可能係一個渣打、AsiaMiles同客戶都開心嘅做法。

相反滙豐就一直有維繫住自己嘅Burning system，無論大家用咩信用卡嚟消費，所有嘅獎勵都會先以滙豐嘅自家獎賞貨幣Reward Cash（RC）呈現，然後以Reward+作為Burning platform開放唔同渠道畀客戶去Burn啲RC，除咗AsiaMiles，仲有百佳易賞錢、直接對冲卡數、換禮品、快閃兌換指定商戶等等多個選項畀客戶選擇。

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呢張EveryMile雖然係主打換Miles，但係佢並無離開過RC同Reward+所構建嘅系統。

以宣傳得最勁嘅本地交通出行、咖啡店及輕食、網上娛樂平台2蚊＝1 Mile為例，喺呢堆指定商戶消費首先會有2.5% RC回贈（而唔係Miles！），然後呢張卡入面嘅RC可以喺Reward+用特惠比率1RC＝20 Miles去Burn（原比率係1RC＝10 Miles）。

即係話每100蚊指定商戶消費先換2.5RC，然後2.5RC透過Reward+再換50 Miles，做到宣傳入面嘅2蚊＝1 Mile。

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講咗咁大堆理論，係要指出「你係可以唔換Miles的」，又或者係睇吓環球飛行情況先決定將唔將啲RC換做Miles咯。咁RC嘅有效期一般係1至2年（睇卡種，呢張未搵到），即係大家仲有時間決定要唔要換Miles。

呢度對比起渣打仲有個超大好處，就係大家可以根據大家需要幾多Miles嚟決定將幾多RC換成Miles而唔需要煩嗰啲「零頭」嘅問題，呢個好重要架，我畀你有14,999 Miles你話點處理好呢？（加錢咯，貴咯）

咁2.5%RC回贈又抵唔抵呢？以滙豐𠵱家兩張主卡嚟比較，Red Card網購有4%回贈；Visa Signature如果配合最紅獎賞放晒落賞滋味，咁食飯就有3.6%，咁樣比較2.5%就差啲嘅。

不過公平啲睇，2.5%都已經好癲，而其實Red Card同Visa Signature係包唔晒3大指定商戶類別（交通出行、咖啡店及輕食、網上娛樂平台）。

咦咦，乜唔係Red Card包網上消費，Visa Signature賞滋味包咖啡店咩？的確係包唔晒的，呢個就牽涉到呢張EveryMile卡喺整個滙豐信用卡大盤上面嘅定位問題，呢個就要留番下篇再講。

用Miles換禮品有幾唔抵？請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (144) — 匯豐 EveryMile卡 (上篇) — 「無得飛換 Miles 嚟把 L 咩」】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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