無得飛換里數做乜？　滙豐EveryMile「申請的意義」

滙豐好耐無出新卡，對上一張旗艦卡Red Card已經係2019 Q3嘅事，都真係好耐咯，仲有上次個宣傳明顯無今次咁浩大，所以話滙豐今次真係隆重其事架！

今次呢張EveryMile卡暫時打算分3篇寫，中篇同下篇會講吓呢張卡着唔着數、有無誠意、有無霸氣、有咩歷史意義、張卡喺滙豐整個Card business嘅大盤上面嘅定位、滙豐又有咩願望等等，呢篇上篇就剩係想回應一個Point：

無得飛換Miles把鬼咩！

我見唔少網民甚至KOL都用「無得飛換Miles把鬼咩！」形容呢張主攻換Miles嘅新卡，係咯，「無得飛換Miles把鬼咩！」。

我諗可能嘅回應有3個啦，包括：

1. 換Miles唔一定要飛㗎嘛（我覺得係唔成立的）

2. 如果𠵱家開始玩，夠Miles都差唔多飛得返喇掛！？（我無水晶球知幾時開返關，不過我估大家唔會半年就攞到幾萬Miles掛？）

3. 其實唔換Miles、Keep番RC都得個喎！（呢個Point係最有力的）

我諗如果換Miles係無意義的，一切都真係唔使討論落去，我畀100%回贈不過in津巴布韋幣就一切都係虛妄啦。

今篇就先講吓換Miles嘅意義吧。

回應1：換Miles唔一定要飛㗎嘛！咁你就真係太闊綽了

首先講一個唔太成立嘅回應：「換Miles唔一定要飛嘅，仲有好多嘢可以換嘅」！

的確Asia Miles喺重組番入Cathay之前已經轉型緊做一個Rewards platform，唔單止有機票換，仲可以換禮品、換演唱會、轉做其他平台積分、慈善捐款等等，至於個Conversion rate抵唔抵就……

用最公價嘅Apple Product比較一下：

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如果大家喺AsiaMiles官網換價值1,499蚊嘅AirPods 3就盛惠45,930 Miles，即係大概30 Miles換1蚊，以一般銀行成本價1蚊可以買到10至12 Miles計算，30 Miles嘅成本係2.5蚊至3蚊，即係話你每換1蚊價值嘅禮品，AsiaMiles就食咗1.5蚊至2蚊，咁你話用Miles換禮品係咪好傻呢？

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如果從回贈角度睇，用渣打張Cathay卡（即係AsiaMiles卡咯）食飯4蚊換1 Mile計算，100蚊食飯換到25 Miles，但係25 Miles用嚟換禮物的話，就連1蚊都換唔番（30 Miles對1蚊嘛！），即係張Cathay卡嘅實際回贈連1%都做唔到，只能說用Miles換禮品真係好傻咯。

結論係如果你用Miles唔係用嚟飛而係換禮品的話，你就真係太闊綽喇！

回應2：儲Miles都要時間，搞得嚟差唔多飛得返喇掛？

如果大家無玩開Miles，𠵱家先開始玩都的確要少少時間，短則平民艙飛台灣要15,000 Miles、中則飛日本要30,000 Miles、長則飛歐洲要60,000 Miles，喺唔瘋狂玩迎新下，正正經經玩Card feature去台灣都要消費返幾萬蚊先啦。

例如呢張EveryMile卡最搶眼球嘅咖啡店消費2蚊＝1 Mile，你都要飲30,000元Starbucks先成到事，就算日日扮藝文青43蚊一杯，1年都「只係」15,695蚊，都未夠飛台灣呀。

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加上我成日都話，玩得Miles就唔係望平民艙飛台灣啦，香港飛台北喺疫情前係全球最繁忙國際航綫（沒有之一），飛機之多、機票之平實在毋須苦苦飲30,000蚊Starbucks換啦！

咁換咩好呢？要換就至少換香港飛東京商務艙啦！原因同數學喺之前專欄已經寫過，大家可以去下面條Link睇番哦。

【滙豐信用卡換里數好着數？ 識玩應該點樣玩？：按此】

雖然香港飛東京商務艙計回贈率就好抵嘅（用HSBC VS的話係10%+！），不過就要足足50,000 Miles，我同田太兩個人去就要足足100,000 Miles，勉強兩三年一次啦吓。

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我就無水晶球知道兩三年之後咩光景啦，邊個又說得準呢？不過，我估等兩三年之後情況應該有變喇掛？仲有呢，近年AsiaMiles改咗少少玩法，只要你個戶口Keep住有動作啲Miles就唔會過期，所以之前嗰啲「唔夠時間儲夠60,000 Miles飛歐洲」嘅挑戰唔成立㗎喇。

喺1）儲Miles都要時間、同2）Miles可以不斷延期下，我覺得「搞得嚟差唔多飛得」都算勉強合格回應到「無得飛換Miles把鬼咩！」嘅挑戰吧。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (144) — 匯豐 EveryMile卡 (上篇) — 「無得飛換 Miles 嚟把 L 咩」】