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【品味投資】買錶入門　投資名錶4項必備基本知識

個人增值 17:55 2021/11/03

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不少人視名錶是身分象徵，亦是投資產品之一。若是有興趣投資名錶，又有何注意事項可以保障自己所買的是正貨產品？以下有數項條件可以多加留意，就更能助你作出精明投資。

1. 品牌

品牌是手錶價值保證之一，這是因為知名品牌出廠的手錶得到認證，以及所使用的裝飾用料都是精緻優質。例如勞力士（ROLEX）這個名字在各鐘錶品牌上已經十分有地位，這都與它的用料有關。參考勞力士的官方網頁，其產品的設計、開發和生產過程，均充分應用了先進科技，以及需通過的嚴格測試。勞力士的腕錶組件以及錶帶與帶扣同樣會經過專人檢視，確保出品美觀無瑕。腕錶分別得到瑞士精密時計測試中心（COSC）及勞力士認證（機芯裝進錶殼後）的頂級天文台精密時計認證。

除此之外，品牌提供的收據和維修紙張都可以提升手錶的價值，證明它的用料和任何維修都由經過培訓且經過認證的專業人員進行，保留這一類文件更可以證明手錶的真偽。

2. 製造商

要成為有投資價值的手錶，製造手工絕對不能馬虎，當中腕錶機芯、組裝和調校的零件技術一定要精湛。例如勞力士之所以成為受萬人追捧的品牌，是其製造過程嚴密謹慎。

勞力士腕錶機芯的生產廠房為比爾製造所 (The Bienne site)，有超過2,000名員工負責生產及組裝勞力士機芯內的數百個零件。這些零件大多是體積微小且形狀複雜，製造精準度精確至微米，工廠會確保所有勞力士機芯均能達到瑞士精密時計測試中心的準確度標準。而機芯的組裝和調校均由技術精湛的操作員及錶匠以手工進行。

3. 型號

另外，不同型號錶款均有不同的炒賣投資潛力。要找出手錶型號有3種方法，分別是證書、保養卡、手錶外殼。

證書方面，購買名錶時會附送官方證書寫有手錶型號，有些品牌會使用「參考編號」來形容。購買手錶時都會有保養卡，上面亦會列有手錶型號。另外，有些品牌手錶外殼會印有手錶型號，例如有勞力士、歐米茄（Omega）、帝舵（Tudor）、卡地亞（Cartier）、寶格麗（Bulgari）、百年靈（Breitling）等。

4. 錶身用料

錶盤的用料同樣是提升投資價值的條件之一。現時有不少品牌在設計手錶上，錶盤會鑲有鑽石或寶石，不單增加手錶的高貴感和特色，更大大提高手錶價值。例如伯爵（PIAGET）中Possession腕錶系列G0A44083型號，使用18K白金錶殼，鑲飾162顆明亮形切割圓形鑽石（約1.55克拉）；而錶盤鑲飾141顆明亮形切割圓形鑽石（約0.74克拉）；18K白金錶鏈，鑲飾317顆明亮形切割圓形鑽石（約重8.87克拉）；機芯方面使用伯爵製56P石英機芯，這些頂級用料及貴重寶石，也會提高手錶的價值。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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