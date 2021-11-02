▲ 【ESG】綠色按揭是甚麼？ 買家可享有哪些優惠？

環境、社會和企業管治（ESG）投資主題漸入主流，衍生不同的金融產品。近年，有銀行在香港推出綠色按揭計劃，為合資格的住宅項目提供按揭服務。到底綠色按揭如何有助實踐可持續發展？對樓宇買家而言，又何吸引之處？

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問：綠色按揭計劃是甚麼？

答：為響應環保及推動社會可持續發展，本港現時有2間銀行有推出綠色按揭計劃，包括中銀香港及渣打，有關樓盤項目須取得由香港綠色建築議會發出的「綠建環評」鉑金級或金級認證。

與此同時，整個審批與申請程序都奉行減碳環保原則，例如中銀香港的綠色按揭計劃，由遞交按揭申請、上載申請文件、查閱批核結果至日常帳單管理，均可全程經網上辦理，達致無紙化及減碳排放的效果。

問：哪些樓盤符合申請綠色按揭資格？

答：現時2間銀行的綠色按揭計劃，相關樓盤項目須取得由香港綠色建築議會發出的「綠建環評」鉑金級或金級認證。

中銀香港現時適用綠色按揭的樓盤項目包括：THE HENLEY III、THE HENLEY I、藝里坊．2號 、KOKO HILLS、KOKO RESERVE、MONACO、GRANDE MONACO、晉環、凱滙第1期及2期、維港滙I、II及III、ONE SOHO及Silversands，名單將不時更新，以銀行公布為準。

渣打銀行的綠色按揭計劃適用於所有符合「綠建環評」評為「鉑金」或「金」級認證的新盤、二手物業及政府資助房屋等住宅項目，詳細名單瀏覽綠建環評網站。

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問：除了符合可持續發展的原則，買家還可享有哪些優惠？

答：在響應環保的同時，銀行的綠色按揭計劃亦提供不少優惠，包括現金回贈、家居保險投保優惠，以及按揭存款掛鈎服務戶口特惠年利率等。

以中銀的綠色按揭為例，於今年12月31日前成功申請，可享額外6,888元現金獎賞、家居保險保費豁免及其他數碼理財獎賞。而渣打則提供按揭存款掛鈎服務戶口特惠年利率，以及高達6,888元現金回贈，同樣需於今年12月31日前成功申請方能享有優惠。

責任編輯：李瑩

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