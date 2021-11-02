  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】綠色按揭是甚麼？　買家可享有哪些優惠？

ESG投資 18:10 2021/11/02

分享：

【ESG】綠色按揭是甚麼？　買家可享有哪些優惠？

環境、社會和企業管治（ESG）投資主題漸入主流，衍生不同的金融產品。近年，有銀行在香港推出綠色按揭計劃，為合資格的住宅項目提供按揭服務。到底綠色按揭如何有助實踐可持續發展？對樓宇買家而言，又何吸引之處？

【渣打推綠色按揭涵蓋公私營住宅 最高可享6,888元現金回贈：按此

問：綠色按揭計劃是甚麼？

答：為響應環保及推動社會可持續發展，本港現時有2間銀行有推出綠色按揭計劃，包括中銀香港及渣打，有關樓盤項目須取得由香港綠色建築議會發出的「綠建環評」鉑金級或金級認證。

與此同時，整個審批與申請程序都奉行減碳環保原則，例如中銀香港的綠色按揭計劃，由遞交按揭申請、上載申請文件、查閱批核結果至日常帳單管理，均可全程經網上辦理，達致無紙化及減碳排放的效果。

問：哪些樓盤符合申請綠色按揭資格？

答：現時2間銀行的綠色按揭計劃，相關樓盤項目須取得由香港綠色建築議會發出的「綠建環評」鉑金級或金級認證。

中銀香港現時適用綠色按揭的樓盤項目包括：THE HENLEY III、THE HENLEY I、藝里坊．2號 、KOKO HILLS、KOKO RESERVE、MONACO、GRANDE MONACO、晉環、凱滙第1期及2期、維港滙I、II及III、ONE SOHO及Silversands，名單將不時更新，以銀行公布為準。

渣打銀行的綠色按揭計劃適用於所有符合「綠建環評」評為「鉑金」或「金」級認證的新盤、二手物業及政府資助房屋等住宅項目，詳細名單瀏覽綠建環評網站

【中銀香港夥信置推綠色按揭 成功申請可享6,888元額外現金獎賞：按此

問：除了符合可持續發展的原則，買家還可享有哪些優惠？

答：在響應環保的同時，銀行的綠色按揭計劃亦提供不少優惠，包括現金回贈、家居保險投保優惠，以及按揭存款掛鈎服務戶口特惠年利率等。

以中銀的綠色按揭為例，於今年12月31日前成功申請，可享額外6,888元現金獎賞、家居保險保費豁免及其他數碼理財獎賞。而渣打則提供按揭存款掛鈎服務戶口特惠年利率，以及高達6,888元現金回贈，同樣需於今年12月31日前成功申請方能享有優惠。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握

欄名 : 綠色投資

最新專欄文章 更多

【ESG】CFA協會發表全球投資產品ESG披露準則　望有助打擊漂綠行為
2021/11/01
【ESG】CFA協會發表全球投資產品ESG披露準則　望有助打擊漂綠行為
【ESG】可再生能源就業急增　中國相關就業比例冠全球
2021/10/31
【ESG】可再生能源就業急增　中國相關就業比例冠全球
【ESG】蓋茨免費開放暢銷書予全球大學生下載　望年輕人關注氣候變化問題
2021/10/28
【ESG】蓋茨免費開放暢銷書予全球大學生下載　望年輕人關注氣候變化問題
【ESG】渣打調查：港人對可持續投資興趣升至新高　惟憂ESG影響欠透明度
2021/10/27
【ESG】渣打調查：港人對可持續投資興趣升至新高　惟憂ESG影響欠透明度
【ESG】富達承諾2030年前投資組合內碳排量減半　企業不減排或考慮逐步撤資
2021/10/26
【ESG】富達承諾2030年前投資組合內碳排量減半　企業不減排或考慮逐步撤資
ESG 可持續發展 經濟 金融 銀行

下一篇文章

【ESG】CFA協會發表全球投資產品ESG披露準則　望有助打擊漂綠行為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版